Corona im Kreis Rottweil Ausgangssperre für Ungeimpfte gilt wieder

Im Landkreis Rottweil lag am Freitag der Inzidenzwert zum zweiten Mal in Folge über 500. Damit gilt ab Samstag, 15. Januar, 0 Uhr für nicht-immunisierte Personen eine Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 21 bis 5 Uhr des Folgetages. Darauf macht die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung aufmerksam.