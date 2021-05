Sie fahren in Prinz Philips Land Rover ins Autokino

Herzogin Kate und Prinz William in Schottland

12 Die Queen hatte Prinz William den Land Rover seines verstorbenen Großvaters Prinz Philip geliehen. Foto: AFP/CHRIS JACKSON

Herzogin Kate und Prinz Philip besuchen einen Autokinoabend in Edinburgh – und kommen in einem ganz besonderen Wagen.

Edinburgh - Es war eine besondere Geste an ein geliebtes Familienmitglied: Im alten Land Rover von Prinz Philip sind Prinz William und Herzogin Kate am Mittwoch zu einem Autokinoabend in Edinburgh gekommen. Queen Elizabeth II. höchstpersönlich hatte ihrem Enkel den Wagen ihres im April verstorbenen Ehemanns anvertraut. Prinz Philip hatte den Oldtimer von 1966 jahrelang gefahren.

Der Herzog von Edinburgh war bekanntermaßen ein Liebhaber der robusten Autos – ein nach seinen Vorstellungen umgerüsteter Land Rover hatte den Sarg des Prinzgemahls bei seiner Beisetzung in die Kirche in Windsor gefahren.

Das Autokino in Edinburgh wurde extra für Mitarbeiter des britischen „National Health Service“ organisiert, die in der Coronakrise besonder gefordert waren. Kate und William gingen von Auto zu Auto und sprachen mit den Menschen. Gespielt wurde der Disneyfilm „Cruella“ mit Emma Stone.

Rasantes Strandsegel-Rennen in St. Andrews

Am Vormittag hatten sich der Prinz und seine Frau ein rasantes Rennen mit windbetriebenen Fahrzeugen am Strand von St. Andrews geliefert.

Das royale Paar hatte sich vor 20 Jahren in der Universitätsstadt kennengelernt. Nun kehrten die beiden im Rahmen einer Schottland-Reise zu einem Treffen mit jungen Menschen zurück, die sich um erkrankte oder abhängige Angehörige kümmern. Die sollen beim Strandsegeln eine Auszeit von ihrem oft schwierigen Alltag nehmen können. Organisiert werden die Events von der Organisation Young Carers.

William und Kate nutzen die Gelegenheit zum sportlichen Zweikampf. Erst lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch dann schoss William mit einem „Wohoo“ davon. Kate rief ihm noch ein „Ich kriege dich“ hinterher, doch der zweite in der britischen Thronfolge ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.