Mütter schlagen sich Polizisten in Nagold aufs Übelste beleidigt und angespuckt

Einem Streit zwischen zwei Kindern in einem Freibad am Sonntag in Nagold hat ein Streit zwischen ihren Müttern gefolgt, der in einer Schlägerei geendet ist. Auch zwei Polizisten, die hinzugekommen sind, sind verletzt worden.