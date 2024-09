Herzog schwingt in der „Waldlust“ den Hammer: Eine Auktion, wie sie Freudenstadt noch nie erlebt hat

Herzog schwingt in der „Waldlust“ den Hammer

1 Die „Waldlust“ mit Blumenkästen. Eine hübsche Spielerei der Videoinstallation. Foto: Hannes Kuhnert

Philipp Herzog von Württemberg, der 20 Jahre lang Geschäftsführer der Sotheby’s Deutschland GmbH war, kommt am Wochenende als Auktionator für den guten Zweck in die „Waldlust“. Die Auktion ist für jedermann geöffnet.









Link kopiert



Ein vielfältiger Kultursommer endet in einem großen Finale am Wochenende von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, im ehemaligen Prachthotel Waldlust in Freudenstadt. Im Mittelpunkt steht eine öffentliche und für jedermann zugängliche Auktion, wie sie Freudenstadt wohl noch nie erlebt hat.