„HerzKulturKreis.de“ in Schopfheim: Tanzen für den Frieden

Tänzer erleben Musik, Verbundenheit und gelebten Frieden beim „Friedens-Tanz-Tag“ in der Villa Musica in Schopfheim.
In der Villa Musica in Fahrnau fand kürzich auf Initiative des „HerzKulturKreis.de“ bereits zum zweiten Mal ein Friedens-Tanz-Tag statt. Mit Friedenstänzen und Mantra-Singen entstand über den gesamten Tag hinweg ein Raum voller Begegnung, Freude und innerer Ruhe, heißt es in einem Nachbericht Bereits am Vormittag nahmen rund 30 Menschen an den ersten Friedenstänzen teil. Nach der Mittagspause versammelten sich erneut etwa 30 T Teilnehmer zum zweiten Tanzblock. Den Abschluss bildeten gemeinsames Mantra-Singen und weitere Tänze in kleiner, intensiver Runde am Abend.