„HerzKulturKreis.de“ in Schopfheim: Tanzen für den Frieden

In der Villa Musica in Fahrnau fand kürzich auf Initiative des „HerzKulturKreis.de“ bereits zum zweiten Mal ein Friedens-Tanz-Tag statt. Mit Friedenstänzen und Mantra-Singen entstand über den gesamten Tag hinweg ein Raum voller Begegnung, Freude und innerer Ruhe, heißt es in einem Nachbericht Bereits am Vormittag nahmen rund 30 Menschen an den ersten Friedenstänzen teil. Nach der Mittagspause versammelten sich erneut etwa 30 T Teilnehmer zum zweiten Tanzblock. Den Abschluss bildeten gemeinsames Mantra-Singen und weitere Tänze in kleiner, intensiver Runde am Abend.

Im Mittelpunkt stand nicht Leistung, sondern das gemeinsame Erleben. Unterschiedliche Tanzleiter führten durch die Tänze, begleitet von Live-Musik und gemeinsamem Gesang. Viele Besucher beschrieben die Atmosphäre als tief verbindend und heilsam.

„Ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt, weil ich keinen Leistungsanspruch an mein Singen wahrgenommen habe“, erzählte Britta, die zum ersten Mal dabei war. Michael sagte: „Schön, dass ich hier bin – und noch schöner, dass ihr alle auch da seid.“ Andere Teilnehmer berichteten davon, wie schnell trotz zunächst fremder Menschen ein Gefühl von Gemeinschaft entstanden sei und wie sich innere Ruhe und Ordnung einstellen konnten.

Besonders berührend war für viele die Rückmeldung einer Seniorin, die „voller Freude“ kurz aus ihrem Rollstuhl aufstand. Luzia formulierte ihre Erfahrung so: „Wenn ich hier bin, tue ich vielleicht mehr für den Frieden, als wenn ich auf eine Demo ginge.“

Auch Menschen von weiter her waren angereist. Peter kam erneut aus Freiburg, „weil es mir wichtig war, mit Euch zusammen zu tanzen“. Teilnehmerin Ella aus Offenburg bedankte sich für einen „wunderschönen Friedens-Tanztag“ und beschrieb, wie erfüllt und lebendig sie jetzt nach Hause führe. Auch für die Veranstalter hatte der Tag eine besondere Bedeutung.

„Ein Traum ist für uns wahr geworden: Dass Friedens-Tänze in Schopfheim in einer so großen Gruppe stattfinden und wir Freude und Verbundenheit in die Welt bringen können, berührt uns sehr“, sagten die Organisatoren Gertrud Braun und Matthias Pfletschinger.

Der nächste Friedens-Tanz-Tag findet am 22.Mai statt.