Herzklappen: Rekord bei Gewebespenden - Kliniken melden mehr Spender

Mehr als 9.600 Menschen erhielten 2025 Gewebetransplantate wie Augenhornhäute oder Herzklappen – ein neuer Höchstwert. Dennoch besteht weiterhin ein Mangel an Spendergewebe.
Hannover - Bei den Gewebespenden in Deutschland gibt es erneut einen Rekord: 9.640 Menschen haben Augenhornhäute, Herzklappen oder andere Transplantate aus dem Netzwerk der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) erhalten. Das seien 15,2 Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete die gemeinnützige Organisation, die nach eigenen Angaben etwa die Hälfte der Gewebetransplantate in Deutschland vermittelt und auch nur darüber Auskunft geben kann.