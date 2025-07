Herz Jesu Kindergarten Lützenhardt: Kleine Forscher bauen Raketen mit Fallschirmen

Der Katholische Herz Jesu Kindergarten aus Waldachtal-Lützenhardt machte eine Exkursion an die Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule in Horb.

3,2,1…. Start! So fliegt Rakete in die Umlaufbahn. In diesem Jahr durften die Vorschüler des Herz Jesu Kindergarten Lützenhardt in die Welt der Azubis der Techniker eintauchen. Gemeinsam in einer Eltern – Kind Aktion besuchten diese die Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule in Horb, berichtet der katholische Herz Jesu Kindergarten in einer Mitteilung.

Dabei wurden die Kinder von dem Schulleiter Jochen Lindner und der Lehrerin Simone Seeger begrüßt. Diese überraschten die kleinen Forscher mit einem tollen Bauprojekt.

Kinder bauen gemeinsam

Die Lehrkräfte verwandelten das Klassenzimmer in eine Raketenwerkstatt. Gemeinsam haben die Kinder mit den Erwachsenen eine Wasserrakete mit eingebautem Fallschirm gebaut, berichtet der Kindergarten.

Los ging es in Zweiergruppen. Die erste Gruppe begann den automatisch aufklappbaren Fallschirm zu bauen. Dafür benötigten die Kinder Fingerspitzengefühl. Denn: sie mussten die Ecken des Fallschirms, der aus einer Folie besteht, mit einem Faden an jeder Ecke verknoten und daraufhin an einer Plastikflasche mit Klebeband befestigen.

Handwerkliches Geschick mit dem Akkuschrauber

Die zweite Gruppe hatte die Aufgabe die Abschussrampe zu bauen und dafür war Handwerkliches Geschick gefragt. Von bohren bis hämmern war alles dabei. Besonders toll fanden die Kinder den Umgang mit dem Akkuschrauber, schreibt der Kindergarten in seiner Mitteilung.

Der Umgang mit dem Akkuschrauber machte den Kindern am meisten Spaß. Lützenhardt Foto: Katholischer Herz Jesu Kindergarten Waldachtal

Zur Stärkung bekamen die fleißigen Forscher Butterbrezeln, Muffins und gekühlte Getränke. Nach der kleinen Pause brachten die Kinder ihren Bauauftrag zu Ende und konnten es kaum abwarten ihre Wasserrakete fliegen zulassen.

Jede Rakete flog

Dann hieß es Countdown starten und die Rakete in Startposition bringen. Jede Rakete flog durch die Luft, einige sogar in die danebenstehenden Bäume. Die begeisterten Kinderaugen waren nicht zu übersehen. Zum Schluss bekam der Kindergarten noch eine Geschenktasche mit Dingen für den Schulbeginn.

Jede Rakete flog zum Schluss durch die Luft. Foto: Katholischer Herz Jesu Kindergarten Waldachtal-Lützenhardt

Joel Schmid, Einrichtungsleiter des Kindergartens, informierte: „Wir sind sehr dankbar für solch lehrreiche Einblicke und die Kooperation für unsere Kindergartenkinder. Das Bauen einer Rakete ist eine tolle und lehrreiche Sache. Es verbindet Spaß mit Lernen und fördert wichtige Fähigkeiten, sowie das naturwissenschaftliche Verständnis im Rahmen der kindlichen Neugier.“