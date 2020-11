Herz für Biker Radfahren in Freudenstadt ist jetzt sicherer

Der ADFC zeigt sich allerdings "sehr zufrieden" mit der Freudenstädter Lösung und lobt sie ausdrücklich. Nils Krieger, Vorstandsmitglied im Kreisverband des ADFC und Sprecher der Ortsgruppe, hat gute Gründe für das Lob. Schon 2017, noch in einem frühen Stadium der Straßenplanung, hatte sich sein Verein für die Einführung von Tempo 30 und für beidseitige Rad-Schutzstreifen ausgesprochen. Damit sollte auch innerorts das sichere Radfahren auf Hauptstraßen ermöglicht werden.

Piktogramme machen es einfacher

Krieger steht heute, nach einer gewissen Eingewöhungszeit, mit seinem Lob nicht allein. Verschiedene Experten aus der Region kommen nach gründlichen Untersuchungen zum gleichen Ergebnis: Für den Radfahrer sei es einfacher und sicherer geworden, auch durch die vielfach aufgemalten Rad-Piktogramme auf dem Asphalt. Krieger: "Ein ganz neues Bild von Stadtverkehr mit Radlern. Die Schutzstreifen sind eine relativ neue Möglichkeit in der Straßenverkehrsordnung". Die Erfahrungen zeigten, dass der Kraftfahrzeugverkehr durch die Markierung zur Straßenmitte hin gelenkt wird. Die Radstreifen am Straßenrand blieben weitgehend frei, so Krieger. Das bringe ein deutlich höheres Sicherheitsniveau für den Radfahrer.

Krieger macht das an einem Beispiel deutlich: "Der Radler von der Nordstadt in Richtung Kurhaus, der bisher über die Forststraße und den Fußgängerbereich auf dem oberen Marktplatz gefahren ist, radelt heute auf der Martin-Luther-Straße, an der Venus vorbei, durch die Loßburger Straße zu Promenadeplatz und Kurhaus".

Fehlende Angebote für abbiegenden Verkehr

In der Loßburger Straße werden die Schutzstreifen oft von großen Lastwagen, mitunter auch von Autos, überfahren. Das wird zwar immer wieder kritisiert, ist aber zulässig. Der Lastwagenfahrer ist aber gehalten, einen Radfahrer, der in seinem Blickfeld fährt, nicht zu gefährden. Aus dem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter zum Radfahrer ergibt sich, dass er den Radfahrer auf dieser Strecke eigentlich nicht überholen darf. Das ist auch die Erfahrung des ADFC: "In der Regel verzichten die Lastwagenfahrer von sich aus, dort Radler zu überholen."

Ein größeres Problem sind für den Radlerclub die fehlenden Angebote für den abbiegenden Rad-Verkehr. Der Radfahrer, der zum Beispiel von der Stuttgarter Straße bei der Venus nach links abbiegen will, (beziehungsweise von der Loßburger Straße kommend an der Venus geradeaus fahren will), müsse ungeschützt über die Autospur auf den Radweg wechseln. Größere Aufstellflächen an den Ampeln sowie eine frühere Grünschaltung für Radler könnten hier mehr Sicherheit bringen. Vorgeschlagen wurde auch, auf der gesamten Marktplatzfläche generell Tempo 20 festzulegen.

Mit Tempo 30 insgesamt ruhiger

Kein Verständnis haben die Radexperten, dass in der Marin-Luther-Straße Tempo 50 belassen wurde. Mit Tempo 30 wäre die Straße insgesamt ruhiger und sicherer, und die Rad-Verbindung zur Nordstadt wäre attraktiver, meint der Fahrradclub.

Nachdem das Angebot in der Innenstadt deutlich verbessert wurde, sollten aus Sicht des ADFC im Gesamt-Radwegenetz die Haupt-Verbindungswege in die Randgebiete und zu den Schulen attraktiver gemacht werden. So sehe es auch das Radverkehrskonzept für Freudenstadt vor. Nils Krieger: "Erst dann wird das Radfahren in Freudenstadt wirklich Freude machen."