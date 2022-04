9 Die Saison war noch jung, als der VfB als Tabellen-Achter zum 13. nach Berlin reiste. Es war der vierte Spieltag der Saison 2020/21. Foto: imago

In unserer Reihe „Legendenspiel“ steht ein Spieler im Mittelpunkt, der inzwischen die Seiten gewechselt hat. Beim 2:0-Sieg des VfB in Berlin im Jahr 2020 jubelte Marc Kempf noch für den VfB.















Seit 1985 findet im Berliner Olympiastadion jährlich das Pokalfinale statt. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) bestreiten Hertha BSC und der VfB Stuttgart an ebenjener Stätte ihr persönliches Finale. Zu gewinnen gibt es keinen Pokal, aber drei immens wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Eine Niederlage könnte dem VfB bei aktuell einem Punkt Rückstand auf die Berliner vorzeitig die Chance auf die direkte Rettung verbauen. Der Begriff Endspielcharakter ist also keineswegs übertrieben.

In der vergangenen Saison 2020/21 hatte das Duell zwischen den beiden Clubs am vierten Spieltag weit weniger Brisanz. Der VfB setzte sich mit 2:0 durch. Das Besondere daran: Es war der erste Sieg beim notorischen Angstgegner seit 2013. Gegen eine Wiederholung hätte auf Stuttgarter Seite niemand etwas einzuwenden. In unserer Bilderstrecke blicken wir auf das vergangene Duell zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!