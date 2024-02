Hersteller von Handwerkzeugen in Schonach: Zwei neue Geschäftsführer bei Wiha

Handwerkzeughersteller Wiha-Werkzeuge kündigte auf den 1. Februar mehrere Veränderungen innerhalb der Geschäftsführung an. Ronny Lindskog wird nach zehn erfolgreichen Jahren als Wiha-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing den Staffelstab übergeben und sich neuen Herausforderungen widmen. Geschäftsführender Gesellschafter Wilhelm Hahn (CEO) erklärt dazu: „Wir bedauern seine Entscheidung sehr, Wiha zu verlassen und danken ihm für zehn Jahre Herzblut, Leidenschaft und vollen Einsatz für unser Unternehmen. Für seine neuen Herausforderungen wünscht ihm das gesamte Wiha-Team alles Gute.“

Dank an Wilfried Hahn

Außerdem steht ein weiterer Austritt an. Da Wilfried Hahn schon seit längerer Zeit nicht mehr im operativen Tagesgeschäft beteiligt war, zieht er sich nun ebenfalls formell als Geschäftsführer zurück. Auch hier findet sein Sohn dankende Worte: „Ohne ihn und seinen unermüdlichen Einsatz über viele Jahrzehnte hinweg wäre Wiha heute nicht das international vernetzte, florierende Unternehmen, das es ist. Wir sind froh, dass wir auf sein Wissen und seinen Erfahrungsschatz im Rahmen der Wiha- Group GmbH nach wie vor zurückgreifen können.“

In dritter Generation

An die Seite von Wilhelm Hahn, der nun in dritter Generation der Inhaberfamilie als geschäftsführender Gesellschafter an der Wiha-Spitze steht, werden fortan zwei neue Geschäftsführer treten: Mario Sommer für die Bereiche Vertrieb und Marketing sowie Manuel Wehrle für das Ressort Produktion und Logistik. Beide gehören bereits seit Jahren zum Führungsteam des Handwerkzeugherstellers.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir aus unseren eigenen Reihen die neue Geschäftsführungs-Generation formen können. Beide verfügen als Branchenkenner über tiefgreifendes Wissen und langjährige Erfahrungen in ihren Bereichen und tragen die Wiha-Philosophie fest verankert in sich“, betont _Wilhelm Hahn.

Sommer fungierte zuletzt als Leiter des Bereichs Wiha-E-Commerce und Big Box und zudem seit dem Jahr 2021 als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Wiha-UK und Prokurist der Wiha-Werkzeuge GmbH in der Geschäftsleitung als Stellvertreter von Lindskog.

Wehrle war ebenfalls schon seit 2022 als Prokurist für die Gestaltung und strategische Ausrichtung sämtlicher internationaler Produktionsprozesse, der Auftragsabwicklung und Supply Chain Management sowie Beschaffung verantwortlich.

Das Unternehmen

Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. 1939 als kleiner Familienbetrieb gegründet, ist Wiha heute ein weltweit operierendes Unternehmen – nach wie vor inhabergeführt von der Familie Hahn. Zum Wiha-Sortiment zählen Werkzeugkonzepte, -systeme und –sets, Schraubendreher, Drehmomentwerkzeuge, Multitools, Stiftschlüssel, Bits, Zangen, Schonhämmer, Elektro-Lösungen und mehr. 2022 erhielt das Unternehmen mit Hauptsitz in Schonach bereits zum dritten Mal die Auszeichnung, zu den „TOP 100“ innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes zu gehören. 2019 erhielt Wiha für seine Markenarbeit und -entwicklung den German Brand Award und den Red Dot Brand Award „Best of the Best“.