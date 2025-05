Hersteller: Erzeugerpreise fallen weiter - Energie erneut günstiger

1 Ausschlaggebend für die schwache Entwicklung der Erzeugerpreise waren einmal mehr die Energiekosten. Vor allem bei elektrischem Strom und bei Mineralölerzeugnissen gingen die Preise zurück. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Die Preise für gewerbliche Produkte lagen erneut unter Vorjahresniveau. Das beeinflusst langfristig auch die Verbraucherpreise.







Wiesbaden - In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene im April den zweiten Monat in Folge gesunken. Im Jahresvergleich gingen die Erzeugerpreise um 0,9 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im März waren die Preise bereits um 0,2 Prozent gefallen und Analysten hatten für April im Schnitt einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Erneut sorgte ein kräftiger Dämpfer bei den Energiekosten für sinkende Preise.