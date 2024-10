Großes Interesse am abendlichen Pre-Opening

Herrenmode in Rottweil

1 Nachbarn, Freunde und Kollegen beim Pre-Opening von Hoffmeyer Men’s Loft. Foto: Siegmeier

Freunde, Nachbarn und Kollegen gratulierten Felix Wehner zum neuen Herrenmodegeschäft am Friedrichsplatz. Der Verkauf startet am 4. Oktober.









Rottweil hat ein neues Herrenmodegeschäft. Am Mittwochabend fand das Pre-Opening von Hoffmeyers Men’s Loft am Friedrichsplatz statt. Und das Interesse war groß. Freunde, Nachbarn und Kollegen kamen, um Felix Wehner und seinem Team zur Eröffnung zu gratulieren und sich in den neu gestalteten Räumen umzuschauen.