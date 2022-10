3 Der Flugplatz ist bereit, neue Abflugrouten zu beantragen. Foto: Keiper

Es gibt Bewegung im Windparkstreit: Der Flugplatz will neue Windräder bei Ettenheim ermöglichen, aber dafür Entschädigungen für ausgefallene Frachtflüge erhalten. Diesen Vorschlag macht Flugplatz-Chef Martin Herrenknecht.















Lahr – Martin Herrenknecht, der den Lahrer Flughafen vor rund neun Jahren übernommen hat und auch Geschäftsführer der damals gegründeten Betreibergesellschaft ist, zeigt sich im Exklusiv-Gespräch mit unserer Redaktion immer noch erbost über den Ettenheimer Bürgermeister Bruno Metz. Der hatte in einem emotionalen Beitrag bei einer Sitzung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein den Lahrer Flugplatz-Verantwortlichen vorgeworfen, sie wollten den Bau neuer, größerer Windräder oberhalb von Wallburg und Münchweier verhindern (wir haben berichtet). Das sei nicht wahr, betonte Herrenknecht. Er sei kein genereller Gegner der Windkraft, auch wenn er Offshore-Anlagen im Norden Deutschlands vorziehe. Tatsache sei aber, dass er eine einvernehmliche Lösung anstrebe: Auf dem Tisch liege ein Lösungsvorschlag des Lahrer Flugplatzes, der aber von den Betreibern des geplanten Windparks noch nicht einmal beantwortet worden sei. "Der Ball liegt beim Windpark."

Regelungen zu Abflug und Steigwinkel

Auch Herrenknechts juristischer Berater, der Freiburger Rechtsanwalt Michael Bender, und Flugplatz-Betriebsleiter Wolfgang Pieles machten im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich, dass ein "Planungsfehler" die Ursache für den Konflikt sei. Die Betreiber des neuen Windparks, die Firma Alterric, hätten bei ihren Planungen die Flugrouten an Lahrer Flugplatz schlicht übersehen. Das sei "selbstverschuldet".

Flugplatz fordert Entschädigungszahlungen

Nur dadurch sei der Konflikt zwischen den aktuell geltenden Regelungen zum Abflug und Steigwinkel und den neuen Windenergieanlagen entstanden. "Eine Änderung der Abflugrouten und/oder eine Änderung des Steigwinkels ist nicht banal, sondern mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden und zeitaufwendig", betonte Bender. Die Flugrouten seien durch Rechtsverordnung des Bundes festgelegt, und diese Rechtsverordnung müsse geändert werden. Konkret macht der Flughafen folgenden Lösungsvorschlag, erläuterte Bender:

Der Flugplatz wird neue Abflugrouten beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) beantragen. Werden diese genehmigt, kann der bisherige Betrieb langfristig, auch mit den Windrädern, aufrecht erhalten werden. Das allerdings bedeute ein aufwendiges Genehmigungsverfahren, das bis zu vier Jahre dauern könne. Dabei müsse auch geklärt werden, inwieweit der Europa-Park betroffen ist. Der Lösungsvorschlag sieht deshalb weiter vor, den Steigwinkel bis zur Genehmigung der Änderung "vorübergehend" zu erhöhen. Der Flugplatz Lahr erwartet für diese Übergangszeit eine "pauschale, angemessene Kompensation". Hintergrund ist, dass schwächere Frachtflugzeuge einen steileren Steigwinkel nicht bewältigen. Die Höhe dieser "begrenzten" Entschädigungszahlungen wollten Herrenknecht und Bender nicht nennen.

"Windräder könnten sofort gebaut werden"

"Damit können die Windenergieanlagen am Ettenheimer Schnürbuck sofort gebaut werden", machten Herrenknecht und Bender deutlich. Zu diesem "klaren und einfachen Vorschlag" fehle aber bis heute eine Äußerung der Windenergieanlagen-Betreiber. "Stattdessen wird öffentlicher Druck ausgeübt, noch dazu mit unzutreffenden Aussagen", betonte Herrenknecht und fügte hinzu: "Wir sind doch keine Bananenrepublik." Der Kooperationswillen des Lahrer Flugplatzes werde verschwiegen. Herrenknecht ergänzte, dass er sich mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Sache abgestimmt habe. Was passiert, wenn die Windpark-Betreiber sich auf den Lösungsvorschlag nicht einlassen? Herrenknecht zeigt sich für diesen Fall entschlossen: "Dann ziehe ich die Sache bis zum Ende durch. Ich muss an den Flugplatz denken. Wenn das dritte und vierte Gleis an die Autobahn kommen, brauchen wir das Güterverkehrszentrum. Das ist die Zukunftsperspektive."