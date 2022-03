1 Gerhard Schröder und Martin Herrenknecht im Juli 2018 auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lahr. Herrenknecht enthüllte damals eine Widmungstafel. Foto: Lahrer Zeitung

Martin Herrenknecht würde die Ex-Kanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel nach Moskau schicken, um im Ukraine-Konflikt zu vermitteln. Diese Lösung schlug der Unternehmer beim Kulturstammtisch im Stadtmuseum vor.















Link kopiert

Lahr - Putin besitze nach wie vor eine große Affinität zu Deutschland. Martin Herrenknecht ist sich deshalb sicher, dass der russische Präsident mit sich reden lasse, wenn man ihm glaubhaft zusichere, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen werde.

Bei der elften Ausgabe des Kulturstammtischs plauderte der Unternehmer aus Schwanau nicht nur eloquent über seine Verwurzelung in der Heimat und die Grundlagen einer Geschäftstätigkeit in aller Welt. Er überraschte Diskussionsleiterin Cornelia Lanz auch mit deutlicher Kritik am deutschen Steuersystem und am Ausbau von Solarenergie und Windkraft. Er werde auch weiterhin gegen jedes neue Windrad am Oberrhein kämpfen.

Außerdem berichtete er in der Antwort auf eine Zuschauerfrage auch von einem Gespräch mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der in dieser Woche seinen Sitz im Aufsichtsrat der Firma Herrenknecht aufgegeben hatte. Schröder habe den Ukraine-Konflikt verurteilt, wolle sich aber nicht von Putin selbst distanzieren, so Herrenknecht. Schröder und er hätten im Übrigen bis zuletzt nicht daran geglaubt, dass Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren werde. Es sei in den letzten Tagen sehr einsam um Schröder geworden; er selbst werde an der Freundschaft zu ihm aber festhalten, betonte Herrenknecht. Schröder, der sich im Moment "wie im Käfig" vorkomme, hoffe darauf, dass irgendwann wieder eine Annäherung an Russland möglich und jemand wie er mit seinen Kontakten zu Putin dann gefragt sein werde. Nach Herrenknechts Einschätzung gilt Ähnliches für Angela Merkel, die mit Putin auf Augenhöhe "burschikos diskutiert" habe. Letztlich sei der Konflikt aber auch in einem gewissen Sinne provoziert worden. Herrenknecht erinnerte unter anderen an die Aussage des damaligen US-Präsidenten Obama, der Russland als "Regionalmacht" eingestuft habe. Das habe Putin sehr gekränkt.

Auf den Einwand von Cornelia Lanz, dass man deshalb aber "nicht ein Land zusammenbomben" könne, dass in den letzten Wochen unzählige Gespräche geführt und durchaus Angebote gemacht wurden, ging Herrenknecht nicht näher ein. Stattdessen äußerte er die Befürchtung, dass ein Dialog mit Russland ohne Putin noch viel schwerer werden könnte.

Tunnelbohrmaschinenbauer Herrenknecht hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Schröder sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender niedergelegt habe. Den Schritt habe der Ex-Kanzler "in einem persönlichen Gespräch und im gegenseitigen Einvernehmen" mit Vorstandschef Martin Herrenknecht erklärt.