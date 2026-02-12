Herrenknecht mit Zwischenerfolg: Schwanauer Tunnelbohrer feiert Durchbruch bei Projekt in Panama

Eine riesige Herrenknecht-Tunnelbohrmaschine (TBM) bohrt seit September 2024 einen U-Bahn-Tunnel unter dem Panamakanal. Am 2. Februar 2026 erreichte das bauausführende Konsortium HPH mit dem TBM-Giganten – Durchmesser 13,5 Meter – ein wichtiges Etappenziel nach der Unterquerung des Panamakanals: den Durchbruch zur zukünftigen U-Bahn-Station Balboa. Darüber informierte der Tunnelbohrspezialist Herrenknecht in einer Pressemitteilung.

Anlässlich des erfolgreichen Durchbruchs am 2. Februar würdigte der Präsident von Panama, José Raúl Mulino, die Leistung des Tunnelbauteams: „Ich gratulieren Ihnen allen, die diese herausfordernde Expedition unter dem Kanal möglich gemacht haben.“

Der rund 4,5 Kilometer lange Tunnel ist das Schlüsselbauwerk der neuen U-Bahn-Linie 3, die westliche Vororte und die Innenstadt von Panama-Stadt verbinden wird, heißt es weiter. Bisher pendeln morgens und abends jeweils 150 000 Menschen über eine Brücke auf dem Weg zur und von der Arbeit. Für rund 25 Kilometer brauchen sie dabei im ständigen Stau bisher schnell mehrere Stunden.

Die U-Bahn-Linie soll das Pendeln deutlich erleichtern

Der Bau der Metrolinie 3 stellt eine Premiere dar: Zum ersten Mal unterquert eine Tunnelbohrmaschine den Panamakanal, eine der weltweit meistgenutzten und damit wichtigsten Wasserstraßen. Dabei kam eine Herrenknecht-Maschine vom Typ Mixschild zum Einsatz. Dieser Maschinentyp ist darauf ausgelegt, komplexe Baugrundbedingungen und hohen Grundwasserdruck sicher und effizient zu beherrschen. Sie ist die größte ihrer Art, die in Lateinamerika eingesetzt wird.

„Es war am Ende ein großes Paket, das wir spezifisch auf die Anforderungen des Kunden hin angeboten und geschnürt haben“, betonte Francisco Avila, Geschäftsführer der Herrenknecht-Landesgesellschaft in Panama.

Auch Jürgen Hoss, Leiter im Projektmanagement von Herrenknecht, zeigte sich überzeugt, denn der Kunde nutzt darüber hinaus auch die digitale Plattform Herrenknecht Connected: „Alleine die Tunnelbohrmaschine ist mit mehr als 4500 Sensoren ausgestattet. Deren Daten im Blick zu halten, ist eine Herausforderung. Die Tools und Dashboards von Herrenknecht Connected sind die Lösung.“, heißt es abschließend.