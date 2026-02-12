Herrenknecht mit Zwischenerfolg: Schwanauer Tunnelbohrer feiert Durchbruch bei Projekt in Panama

Ein Tunnelbohrer des Schwanauer Unternehmen hat in dem mittelamerikanischen Land die zukünftige U-Bahn-Station Balboa erreicht.
Eine riesige Herrenknecht-Tunnelbohrmaschine (TBM) bohrt seit September 2024 einen U-Bahn-Tunnel unter dem Panamakanal. Am 2. Februar 2026 erreichte das bauausführende Konsortium HPH mit dem TBM-Giganten – Durchmesser 13,5 Meter – ein wichtiges Etappenziel nach der Unterquerung des Panamakanals: den Durchbruch zur zukünftigen U-Bahn-Station Balboa. Darüber informierte der Tunnelbohrspezialist Herrenknecht in einer Pressemitteilung.