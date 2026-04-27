Herrenberger Bahnhof: Bürgermeister kämpfen um den Intercity-Halt

Die Bürgermeister aus Herrenberg und dem Gäu stellen sich gemeinsam gegen die geplante Streichung des Intercity-Halts am Herrenberger Bahnhof.
„Mit großer Sorge und deutlichem Unverständnis haben wir die Planungen der Deutschen Bahn zur Kenntnis genommen, im Zuge des sogenannten Stabilisierungskonzepts Gäubahn den IC-Halt in Herrenberg ab dem Fahrplanwechsel entfallen zu lassen. Das ist schlichtweg inakzeptabel“, schreibt Nico Reith, Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg, in einem offenen Brief an Clarissa Freundorfer, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn AG Baden-Württemberg.