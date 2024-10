Mit einem anspruchsvollen Programm startete das Schwimm-Team des VfL Nagold beim Internationalen Herrenberg-Cup. Trotz Sommerpause konnten die neun Schwimmer Erfolge und Podiumsplätze erringen. Vor allem über die längeren Strecken schnitt das kleine Team sehr erfolgreich ab.

Toni Krause (Jahrgang 2012) konnte in Herrenberg gleich fünf Podiumsplätze erringen. Dabei siegte er über 200 Meter Freistil in 2:59,88 Minuten, errang Silbermedaillen über 200 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil und 50 Meter Freistil und wurde Dritter über die 50-Meter-Schmetterlingsstrecke.

Doppelsieg für David Pozna

David Pozna (2007) konnte zwei Siege erringen: Jeweils über 200 Meter Brust in 3:15,37 Minuten und 200 Meter Lagen in 2:52,33 Minuten war er erfolgreich. Außerdem wurde er Zweiter über 100 Meter Rücken und Dritter über 100 Meter Freistil.

Christian Radtke (2013) gewann über 200 Meter Lagen in 4:22,19 Minuten und wurde Dritter über 100 Meter Schmetterling.

Karl Heckelt (2013) war über 200 Meter Rücken in 4:17,03 Minuten erfolgreich und errang ebenfalls einen weiteren einen dritten Platz über 200 Meter Brust.

Hachdünner Vorsprung

Ein ganz enges Rennen entschied Martha Heckelt (2013) über 200 Meter Brust in 4:00,71 Minuten für sich – gerade einmal mit sechs Zehntelsekunden direkt vor ihrer Vereinskameradin Laura Helber (2013), die als Zweite anschlug. Laura konnte zusätzlich die Goldmedaille über die 200 Meter Rücken in 4:00,85 Minuten erringen.

Und auch der jüngste Nagolder Schwimmer, Malte Helber (2015), konnte eine Goldmedaille über 200 Meter Brust in 4:45,99 Minuten mit nach Hause nehmen, ebenso wie Edwin Ratke (2007), der über 200 Meter Schmetterling in 3:32,96 Minuten erfolgreich war.

Knapp verpassten die Nagolder Schwimmer diesmal Medaillen in den Staffelwettbewerben, die im Mixed-Modus ausgetragen wurden. Das Nagolder Quartett bei der Jugend D/E in der Besetzung Martha Heckelt, Laura Helber, Christian Ratke und Karl Heckelt erreichten den vierten Platz in der Viermal-50-Meter-Freistilstaffel und den fünften Platz in der Viermal-50-Meter-Lagenstaffel.

Noch zwei Wettkämpfe

Zufrieden war das Trainerteam mit Markus Mackert und Mario Krause mit ihren Athleten: „Das war ein guter Einstieg in die Winter-Wettkampfsaison.“ Zwei weitere Wettkämpfe stehen bis zum Ende des Jahres noch an.