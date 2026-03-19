Herr Hämmerle in Dietersweiler: Comedian zieht Senioren in seinen Bann

Kaffee, Kuchen, Wurstsalat und dazwischen beste Unterhaltung mit Herrn Hämmerle: Gut besucht war am Sonntag die Seniorenfeier in der Turn- und Festhalle in Dietersweiler.
Rund 230 Senioren aus Freudenstadt und den Stadtteilen kamen zum geselligen Nachmittag nach Dietersweiler. Ortschaftsrat und Förderverein Dietersweiler-Lauterbad hatten die Veranstaltung organisiert, aufgestuhlt, geschmückt und bewirteten die vielen Besucher. Am Eingang gab es von den Ortsvorstehern von Dietersweiler, Marius Dölker, und Musbach, Joachim Böhm, eine persönliche Begrüßung.