Herr Hämmerle in Dietersweiler: Comedian zieht Senioren in seinen Bann

Kaffee, Kuchen, Wurstsalat und dazwischen beste Unterhaltung mit Herrn Hämmerle: Gut besucht war am Sonntag die Seniorenfeier in der Turn- und Festhalle in Dietersweiler.

Rund 230 Senioren aus Freudenstadt und den Stadtteilen kamen zum geselligen Nachmittag nach Dietersweiler. Ortschaftsrat und Förderverein Dietersweiler-Lauterbad hatten die Veranstaltung organisiert, aufgestuhlt, geschmückt und bewirteten die vielen Besucher. Am Eingang gab es von den Ortsvorstehern von Dietersweiler, Marius Dölker, und Musbach, Joachim Böhm, eine persönliche Begrüßung.

Neben den vielen Helfern von Ortschaftsrat und Förderverein dankte Dölker sozusagen als Hausherr Christa und Rudolf Schneider, den Leitern des Seniorenkreises Dietersweiler, für die 30 zusammengekommenen Kuchen. Zudem könne man auf 50 Jahre Seniorenkreis Dietersweiler blicken. „Ihr seid eine Bereicherung für unseren Ort“, so Dölker.

In kleinem Rahmen soll das 50-jährige Bestehen zusammen mit den 40 Senioren gefeiert werden, so Christa Schneider. Als Überraschung zum 87. Geburtstag gab es für Horst Lutz aus mehr als 200 Kehlen, angestimmt von der Seniorenkreisleiterin, ein Geburtstagsständchen.

Weitere Aufführungen sind denkbar

Joachim Böhm und Bernd Keppler, die Vorstände der veranstaltenden Irene-Kaufmann-Stiftung, freuten sich über das große Interesse seitens der Senioren.

Dies sei die zweite Ausführung des Seniorencomedynachmittags und wenn er diese vielen Leute sehe, könne er sich vorstellen, dass es auch eine dritte und vierte Aufführung geben wird, so Böhm.

Er informierte, dass Irene Kaufmann vor rund 110 Jahren als Tochter eines Fabrikanten in Berlin auf die Welt kam. Urlaube verbrachte sie im Schwarzwald und zog 1980 in ihrem Ruhestand nach Freudenstadt. Vor ziemlich genau 25 Jahren verstarb sie.

Stiftung unterstützt vor allem ältere Menschen

Die Familie war recht vermögend und es gab keine Nachkommen. Das Vermögen ging in die gleichnamige Stiftung über, welche gemeinnützige Zwecke verfolgt und vor allem ältere Menschen unterstützt. Noch immer sind in der Stiftung laut Böhm circa 1,4 Millionen Euro. Von der Stiftung wurde unter anderem das Seniorenbussle Rufauto 60plus, das Seniorenmobil des Landkreises und das Projekt Sitzbänke am Wegesrand finanziert.

Unsere Empfehlung für Sie Bernd Kohlhepp und Nils Strassburg Wenn der Elvis in Freudenstadt schwäbisch schwätzt Hintersinnigen Humor im froschgrünen Anzug und nostalgischen Rock’n’Roll im Glitzerlook gab es am Wochenende im Freudenstädter Kurtheater.

Als zwei Zugpferde in der Stadt betitelte Bürgermeister Wolfgang Fahrner die beiden Ortsvorsteher, und die Stiftung als wunderbare Sache.

Kultfigur Herr Hämmerle stolziert auf die Bühne

Nach dem Comedynachmittag 2025 in Musbach war es eine Fortsetzung in Dietersweiler, dieses Mal mit Herrn Hämmerle. Bernd Kohlhepp gilt als vielseitiger Kabarettist, Comedian und Autor und wurde vor allem in seiner Rolle als Herr Hämmerle bekannt. Im „Hämmerle-Outfit“ – grüner Anzug, grüne Krawatte, grüne Schuhe, dunkler Hut, schwarzes Hemd – stolzierte die Kultfigur in Dietersweiler auf die Bühne. „Mein Name ist Hämmerle und ich komme aus Bempflingen.“ Ausführlich erklärte der Comedian schließlich wo Bempflingen liegt.

Bernd Kohlhepp begeisterte als Herr Hämmerle. Foto: Ade

Wortgewandt und bei Gesangseinlagen über die Bühne rockend verstand es Hämmerle in seinem extra Programm „Dietersweiler Spezial“ die Besucher mit einzubeziehen, das Publikum für über eine Stunde in seinen Bann zu ziehen und zu unterhalten und selbst zum Mitsingen und Mitsummen zu animieren. Und ganz spontan gab es für den Comedian von Seniorenkreisleiterin Christa Schneider sogar einen Schmatz auf die Wange.