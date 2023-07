Eine musikalische Zeitreise in die Welt der Hobbits, Elben, Zauberer und Zwerge erlebten die Besucher der Burg Hohenzollern am Donnerstagabend.

Durch den musikalischen Abend auf der Burg Hohenzollern führte ein Original-Zwerg: William Kircher, bekannt als Bifur in der Hobbit-Trilogie. Stimm- und klanggewaltig zelebrierte das Chor-Orchester „The Shire“, das mit dem ukrainischen Staatsorchester zusammenarbeitet, die bekanntesten Filmmusiken aus den oscarprämierten Blockbustern „Der Herr der Ringe“, „Der Hobbit“ und „Die Ringe der Macht“.

„Bifur“ bildet weitere Zwerge im Publikum aus

Dafür pilgerten 600 Auenland-Fans in den ausverkauften Burghof, die von Bifur-Schauspieler William Kircher begrüßt und durch den Abend geführt wurden. Der hatte offenbar genau so viel Spaß wie seine Zuhörer, die ihm an den Lippen hingen, als er stimmgewaltig, theatralisch, charmant und amüsant von den Dreharbeiten aus dem Nähkästchen plauderte. Unter anderem berichtete er, wie man ihm und seinen Zwergen-Kollegen mühsam beigebracht hatte, wie ein Zwerg zu laufen hat. Um das zu demonstrieren, holte sich William „Bifur“ Kircher einige Freiwillige aus dem Publikum und marschierte mit ihnen durch die Reihen.

Schon das Begleitprogramm war ein Spektakel

Gänsehaut hingegen verursachten die Auftritte der Solistinnen, die im Stil der Elbin Galadriel ihre Lieder glasklar in den Nachthimmel steigen ließen. Wie etwa „I See Fire“ von Ed Sheeran. Der übrigens habe seinen musikalischen Hobbit-Auftritt allein Katie Jackson zu verdanken, verriet William Kircher. Die Tochter des Regisseurs Peter Jackson fand den britischen Sänger einfach dermaßen süß, dass sie Papa zu der Kooperation überredete. Vor und nach dem Konzert bot die Burg Hohenzollern ein Begleitprogramm mit kuriosen Rosenstelzen und zauberhaften Stelzenfeen, Hofgauklers Klausi Klücklichs Blubberblasen, Hängematten-Cubes, chilliger Musik, Cocktails und allerlei Leckereien. Außerdem konnten die Besucher bis weit nach Mitternacht durch die teilweise mit Kerzen beleuchteten Schauräume flanieren.

Die nachfolgenden Konzerte am Freitag (Harry Potter), Samstag und Sonntag (beide dem Filmkomponisten Hans Zimmer gewidmet) sind ebenfalls ausverkauft. Allerdings bietet die Burg an jedem Konzertabend noch Tickets ab 22. 30 Uhr für den sogenannten Sommernachtstraum an.