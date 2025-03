Live-Podcast der MeinVfB-Redaktion Der PubCannstatt in der Alten Schule ist zurück – mit VfB-Keeper Fabian Bredlow

Am 25. März geht der LIve-Podcast unserer MeinVfB-Redaktion in Runde drei. Zu Gast in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg ist der VfB-Torhüter Fabian Bredlow. Seid dabei!