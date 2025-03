Benjamin Mannsdörfer (LAZ Ludwigsburg) dominierte in starken 15:51 Minuten vor Domink Wiedenmann vom VfL Sindelfingen, der 16:34 lief – Rang drei ging an Elias Weber (TV Konstanz) mit 17:05. Schnellster Calwer war der Triathlet Felix Pfitzner, der als Fünfter 17:42 Minuten benötigte.

Erwähnenswert sind die Zeiten der beiden schnellsten Läufer der Klasse U14. Jona Schumacher (TV Engelsbrand) lag mit 22:08 Minuten lag gerade mal zwei Sekunden vor Martino Spiller (LG Calw).

Lesen Sie auch

Pia Glauner überragend

Überragende Teilnehmerin war die 17jährige Pia Glauner (LG Region Karlsruhe), die in 18:47 Minuten vor der zwei Jahre jüngeren Sophia Schlumberger (21:43 Minuten) vom VfB Friedrichshafen siegte. Gerlinde Fritze (TV Engelsbrand/23:05) belegte Rang drei vor der schnellsten Lokalmatadorin, Iris Weiss (CrossFit Calw), die 23:31 Minuten benötigte. Sechste in der weiblichen Klasse wurde die 16jährige Fanny Schulze (TSV Wildbad) in 25:45 Minuten.

Eng ging’s zu

Zeitgleich errang ihre Vereinskameradin Fabienne Wentsch Platz 3 in der WU16. Weitere zwei Sekunden dahinter folgte mit Sophie Schembra die Siegerin WU14, die für das Herman-Hesse-Gymnasium am Start war. Erwähnenswert ist auch der Meilenlauf, bei dem alle Altersklassen am Start waren.

Unsere Empfehlung für Sie Handball Oberliga SG Dornstetten mit fulminanter Schlussphase Die SG Dornstetten dreht gegen Ende der Partie mächtig auf und besiegt den SV Allensbach II.

Der ursprüngliche geplante Inklusionslauf fiel wie im Vorjahr aus. Die Lehrer der sonderpädagogischen Bildungseinrichtung Karl-Georg-Haldenwang in Sommenhardt hatten richtig entschieden, ihre Schüler ins Rennen zu schicken. Denn das war nun ein richtiger Inklusionslauf: Alle liefen so nun wirklich gemeinsam. So sollte es in Zukunft weiter gehen. Erwähnenswert auch, dass die Lehrer nicht nur als Begleiter ihrer Kinder unterwegs waren, sondern, dass mindestens drei von ihnen sich im Hauptlauf sehr beachtlich schlugen.

Schülertruppe flott unterwegs

Überlegen gewonnen hat die Meile David Klein (Laufen Halle) in 5:07 Minuten vor Johannes Gelse (LV Pliezhausen 2012/5:30/1. MU16) und Lukas Schlumberger (VfB Friedrichshafen/5:32/1. MU14). Auf Rang vier kam mit Domenik Behnke ein erfahrener Läufer vom SV Oberkollbach, der zuvor als Trainer eine flotte Schülertruppe betreut hatte.

Unangefochten in 5:59 Minuten

Die 16-jährige Greta Schäfer (LV Pliezhausen 2012) siegte unangefochten in 5:59 Minuten vor Alicia Wettstein (LV Biet/6:19/1. WU14), Johanna Drescher (Lauffreunde in Freiburg/6:33/2. WU14) und den zeitgleichen Lisa Ehrhardt (LV Biet/3. WU14) und Philine Goseberg (1. WU16) aus Wildberg, die beide 6:51 Minuten benötigten.

Maßstab gesetzt

Veranstalter Günther Henne hat mit seinen zahlreichen Helfern einen Maßstab gesetzt, wie man auch in der heutigen Zeit unter schwierigsten Bedingungen eine Meisterschaft „meisterlich“ organisieren kann. Hoffentlich kann auch 2026 an der Nagold wieder „hoch“ und „runter“ gelaufen werden.