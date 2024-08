Hermann-Hesse-Festival ohne Udo: Das „Lindenberg-Gate“ – so reagieren die Veranstalter auf die Vorwürfe

Das „Lindenberg-Gate“ – so reagieren die Veranstalter auf die Vorwürfe

1 Vor zwei Jahren war Udo Lindenberg ebenso wie in den Jahren davor beim Herman-Hesse-Festival dabei. Foto: Thomas Fritsch

Warum hat die Udo-Lindenberg-Stiftung nicht offen kommuniziert, dass der Stiftungsvater dieses Jahr nicht in Calw auftreten wird? Die Frage beschäftigt auch Tage nach dem Hermann-Hesse-Festival viele Menschen.









Hermann-Hesse-Festival – das bedeutete in all den Jahren, dass Fans nicht nur die Gewinner des Pankpreises live sehen konnten, sondern eben auch Udo Lindenberg höchstselbst. Auch in diesem Jahr kauften die Menschen weit über Calw hinaus mit dieser Erwartung ihre Tickets für das Festival der Udo-Lindenberg-Stiftung. Und erst nach einer Stunde Konzert erfuhren sie fast beiläufig, dass er nicht da ist wegen einer Reha, unsere Redaktion berichtete.