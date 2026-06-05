Hermann-Hesse-Bahn: Züge rollen, Zäune fehlen – das steckt dahinter

Seit Februar fährt die Hermann-Hesse-Bahn, doch die geplanten Schutzzäune sind noch nicht aufgestellt. Eine unerwartete Entwicklung hält den Zaunbau weiter auf.

Die Züge der Hermann-Hesse-Bahn rollen bereits seit Februar – doch an vielen Stellen entlang der Strecke fehlen noch die geplanten Schutzzäune. Was für Fahrgäste und Anwohner auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar erscheint, hat eine lange und unerwartete Vorgeschichte: Verzögerungen bei der Planung, ausbleibende Bauarbeiten und schließlich ein Insolvenzverfahren des beauftragten Unternehmens haben das Projekt ausgebremst.

Leser wandten sich an unsere Redaktion, dass sie „immer wieder vertröstet“ werden. Gerade die Lage beim Ostelsheimer Sportplatz sei gefährlich, weshalb sich die Leser einen Schutzzaun wünschen.

Dort und „an verschiedensten Stellen an Gefahrenschwerpunkten entlang der Strecke von Weil der Stadt nach Calw“, sollen Zäune als Abgrenzung zur Bahn aufgebaut werden, wie der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Zusätzlich sollen die Lagerflächen für die Instandhaltung eingezäunt werden. Insgesamt sei die Rede von etwa 2000 Metern Zaun. Doch bis die Absperrungen da sind, ist Geduld gefragt.

Das ist der Grund für die Verzögerungen

Der Zweckverband erklärt, dass die Ausschreibung bereits im Sommer 2025 veröffentlicht und die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot im Herbst vergangenen Jahres beauftragt wurde. Das Ziel: Der Bau hätte im Oktober 2025 beginnen und in etwa sechs Wochen abgeschlossen sein sollen, ist vom Zweckverband zu erfahren. Zu Beginn sei es zu Verzögerungen gekommen, weil der Auftragnehmer die erforderliche Statik erstellen musste. Dies nahm wohl einige Zeit in Anspruch. Anschließend musste die Statik laut Zweckverband noch von einem unabhängigen Prüfstatiker geprüft und freigegeben werden.

Im Anschluss sei es nach vielfachen Abstimmungen nicht gelungen, dass die Firma mit den Arbeiten vor Ort begonnen habe. Deshalb habe der Zweckverband im Januar und Mai dieses Jahres zwei Verzugsanzeigen an den Auftragnehmer versandt. Seit dem 1. Juni liege die Information vor, dass sich die Firma in einem Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung befinde. Unklar bleibt, wann die Zäune tatsächlich aufgebaut werden – der Zweckverband prüfe derzeit das weitere Vorgehen.

Provisorische Zäune an Gefahrenstellen

Doch an gefährlichen Stellen hat sich schon seit Längerem etwas getan. Noch bevor die Jungfernfahrt der Hesse-Bahn anstand und auch während der ersten Wochen Bahnverkehr wurden provisorische Bauzäune und Baken errichtet – unter anderem an der Rettungszufahrt des Neubautunnels am Portal Weil der Stadt, entlang des Sportplatzes in Ostelsheim sowie an der blauen Brücke über die B 295 in Calw-Heumaden.

Der Zweckverband weist darauf hin: „Eine allgemeine Einzäunungspflicht besteht grundsätzlich nicht, da das Betreten der Gleise ohnehin streng verboten und bußgeldbewährt ist.“