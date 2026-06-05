Hermann-Hesse-Bahn: Züge rollen, Zäune fehlen – das steckt dahinter

Seit Februar fährt die Hermann-Hesse-Bahn, doch die geplanten Schutzzäune sind noch nicht aufgestellt. Eine unerwartete Entwicklung hält den Zaunbau weiter auf.
Die Züge der Hermann-Hesse-Bahn rollen bereits seit Februar – doch an vielen Stellen entlang der Strecke fehlen noch die geplanten Schutzzäune. Was für Fahrgäste und Anwohner auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar erscheint, hat eine lange und unerwartete Vorgeschichte: Verzögerungen bei der Planung, ausbleibende Bauarbeiten und schließlich ein Insolvenzverfahren des beauftragten Unternehmens haben das Projekt ausgebremst.