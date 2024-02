Hermann-Hesse-Bahn: Wackelt der Termin für die Inbetriebnahme?

1 Aus dem multimodalen Verkehrsknotenpunkt in Althengstett, der im Bereich Bahnhof und Umgebung entstehen sollte, wird jetzt doch nichts. Foto: Thomas Fritsch

Die Zeit drängt: Damit die Hesse-Bahn ihren Probebetrieb aufnehmen und 2025 an den Start gehen kann, müssen vor allem an den Haltepunkten noch einige Arbeiten erledigt werden. Wie ist der derzeitige Stand in den Anrainergemeinden? Wir haben nachgefragt.









In den vergangenen Jahren ist einiges für das ambitionierte Infrastrukturprojekt passiert. Es wurden und werden alte Gleise ausgetauscht, Brücken wurden ertüchtigt oder ersetzt, ein 498 Meter langer Tunnel bei Ostelsheim für die bessere Streckenführung gebaut – eine der größten Einzelmaßnahmen des Projekts. In Calw ist der Aufzugturm im ZOB-Gebäude, der künftig neben dem Gleis der Kulturbahn auch das der Hesse-Bahn erreichbar macht, unübersehbar in die Höhe gewachsen. Knifflig wird es an dieser Stelle nach derzeitigem Stand in den Pfingstferien, wenn der Verbindungssteg vom HHB-Gleis zum Aufzug in die Höhe gehievt und eingesetzt wird – dafür muss die Bischofstraße mehrere Tage gesperrt werden.