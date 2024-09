Hermann-Hesse-Bahn in Ostelsheim: Umleitung bringt Bewohner auf die Palme

Hermann-Hesse-Bahn in Ostelsheim

1 So sah es noch am Mittwochabend im Bereich der Bahnbrücke in der Bahnhofstraße in Ostelsheim aus. Am Donnerstag wurde die Umleitungsbeschilderung wieder abgebaut. Foto: Thomas Fritsch

Harte Geduldsprobe: Zwei Wochen müssen die Bewohner des Fuchslochs eine lange Ausweichstrecke fahren, weil die einzige Zufahrt zum Wohngebiet wegen Bauarbeiten gesperrt ist.









„Ab Montag, den 16. September 2024, bis Freitag, den 27. September 2024, wird die Bahnhofstraße im Bereich der Bahnbrücke aufgrund von Arbeiten zum Kanalanschluss voll gesperrt“ – so hatte die Ankündigung der Gemeindeverwaltung gelautet. Mit Hinweis auf die Einrichtung einer überörtlichen Umleitung über Althengstett, Simmozheim und Weil der Stadt – diesmal alternativlos. Denn entgegen früherer Umleitungsstrecken war diesmal kein Ausweichen über den Feldweg und die Bahnlinie östlich des Fuchsloches möglich, „da die Bahngleise im dortigen Bereich bereits verlegt wurden und einer provisorische Schienenüberbrückung am dortigen Standort nicht zugestimmt worden ist“, ließ die Gemeindeverwaltung die Bevölkerung weiter zu den Arbeiten in Zusammenhang mit der Hermann-Hesse-Bahn wissen.