Hermann Benzing gilt als kleine Legende in Schwenningen: Der Mediziner, der Jahrzehnte lang als Arzt beim SERC fungierte, den Verein immer unterstützte und förderte, feiert seinen 90. Geburtstag.

Am 31. August 1933 erblickte Hermann „Doc“ Benzing in Schwenningen das Licht der Welt – jetzt feiert er seinen 90. Geburtstag und gilt in Schwenningen aufgrund seines Schaffens beim SERC als eine kleine Legende.

Vorfreudig lächelnd sitzt Hermann Benzing auf bequemen Ledersesseln in seinem gemütlichen Wohnzimmer. Den Trubel um die Berichterstattung über seinen 90. Geburtstag nimmt er gelassen hin, eigentlich habe er es gar nicht so gern, dass man über ihn schreibt, denn „seit meinem 85. Geburtstag hat sich doch gar nicht so viel getan“, schmunzelt Benzing. Dennoch freue er sich über seinen nun 90. Geburtstag – „90 Jahre“, sagt er, „da muss man froh sein, dass man noch leben darf.“

Um ein Haar wäre es dazu jedoch nicht gekommen, denn etwa vor zwei Jahren sei er „so gut wie tot umgefallen“, beim Golfen, wie er erzählt. Daraufhin wurden ihm neue Herzklappen eingesetzt „und seitdem bin ich wieder munter.“ Auf die Frage, was ihn denn über die Jahre so fit gehalten hat, äußert er nur: „Ich habe einfach immer am Leben teilgenommen.“

Seine große Liebe gilt der Medizin

Seinen Beruf, Arzt, habe er geliebt und noch bis 80 Jahre in der Albert-Schweitzer-Klinik in Königsfeld praktiziert. „Die Medizin habe ich immer geliebt, diese Menschlichkeit, die dahinter steckt“, erzählt der Arzt, der auch unter seinem Spitzname „Doc“ bekannt ist.

Die Leidenschaft für die Medizin habe ihn angetrieben – und für den Sport. Fußball, doch vor allem das Eishockey haben es ihm angetan und letzteres hat er in Schwenningen maßgeblich geprägt. Bereits sein Vater sei dem Eishockey verfallen gewesen, so war es für ihn klar, dass er diesen Sport auch in Schwenningen voranbringen wollte.

1968 war er einer der Gründer der Kunsteisbahngesellschaft und setzte sich fortan für den Verein ein. „Meine erste Jugendmannschaft bestand nur aus meinen Patienten“, schmunzelt er. Dann kam sein Sohn Christian dazu und „seine ganzen Freunde“. Später sollte sein Sohn dann sogar in der ersten Liga spielen.

Er hat immer noch Dauerkarten für die Wild Wings

Das sportliche sowie medizinische Erbe wird in der Familie weitergetragen. Sein Enkel Louis ist mittlerweile Torwart bei der Eishockeymannschaft in Freiburg und sein anderer Enkel Maximilian macht jetzt sein Staatsexamen als Mediziner. Dass beide seiner Leidenschaften so in der Familie bleiben, „das macht mich schon stolz“, gibt Benzing zu.

Noch heute habe sowohl er als auch seine Frau Dauerkarten für die Schwenninger Wild Wings. „Die kaufen wir uns auch immer selbst und lassen uns nicht schenken“, sagt er, „man muss den Verein ja weiter unterstützen.“

Seinen Geburtstag verbringt er mit Freunden und Familie

Die Entwicklung Schwenningens sieht er allerdings aus kritischem Blickwinkel. „Hier könnte schon etwas mehr passieren“, so der „Doc“. „Das ist schade. Villingen hat da schon etwas die Nase vorn.“

Doch was rät er der jüngeren Generation? „Sich engagieren, in jeglicher Hinsicht. Und arbeiten. Ich habe immer viel gearbeitet, teilweise von morgens sieben Uhr bis abends um neun. Und das jeden Tag. Aber die Leute müssen wissen, wie man sein Brot verdient“, sagt er klar.

Seinen 90. Geburtstag feiert er im Kreise seiner Familie, Freunde und Bekannten aus seiner studentischen Verbindung im Göpelhaus in Mühlhausen. So schätze er sich glücklich, Freundschaften zu haben, die schon so lange bestehen. „Es ist selten, dass man alle zusammentrommelt“, sagt er. „Das mache ich immer zu den Zehnern“, lächelt er.

Doch gibt es irgendwas, das er im Leben anders machen würde? Bei dieser Frage lehnt sich Hermann Benzing lächelnd in seinem Sessel zurück. „Nein, ich würde alles genauso wieder tun. Vor allem meinen Beruf.“