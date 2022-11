1 Der FC Triberg trauert um Ehrenmitglied Hermann Beutel. Foto: Foto Carle

Der FC Triberg 1910 trauert um Hermann Beutel. Der Triberger ist kürzlich im Alter von 74 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben.















Link kopiert

Triberg - Beutel war 60 Jahre lang Mitglied des FC Triberg. Er hat in dieser langen Zeit in vielfältiger Hinsicht Verdienste um den Verein erworben, heißt es in einem Nachruf.

Beutel bestritt für den Verein 674 Spiele und war bereits in jungen Jahren als Torwart eine Stütze der ersten Mannschaft, die damals noch in der zweiten Amateurliga Südbaden spielte. Für diese spielerischen Aktivitäten erhielt Beutel 1971 die silberne und 1973 die goldene Spielerehrennadel.

Als Jugendtrainer und Jugendleiter engagiert

Anfang der 1980er-Jahre war Beutel als Jugendtrainer und stellvertretender Jugendleiter tätig. 1983 wurde er für einige Jahre in den Spielausschuss gewählt, 1987 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtvereins. Dieses Amt begleitete er bis 1992, wobei er in dieser Zeit auch den Posten des Vorsitzenden für ein Jahr kommissarisch inne hatte.

1992 war er maßgeblich an der Gründung des FC-Fördervereins beteiligt und übernahm auch dessen Vorsitz.

Im Jahr 2000 zum Ehrenmitglied ernannt

Für diese vielen Tätigkeiten wurde Beutel im Jahr 1976 die silberne und im Jahr 1982 die goldene Vereinsehrennadel verliehen. Im Jahr 2000 wurde er anlässlich des 90-jährigen Vereinsbestehens aufgrund seiner großen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Der FC Triberg verliert mit dem Verstorbenen einen Freund und Sportkameraden, dem immer ein ehrendes Gedenken bewahrt wird, wird im Nachruf des Vereins betont.