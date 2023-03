Was wird aus dem alten Post-Areal? Eine Frage, die Lahr bewegt, seit klar ist, dass die Stadt, statt auf der exponierten Innenstadt-Fläche neuzubauen, mit der Mediathek lieber in die Sparkasse ziehen will.









Wir haben diese Woche bei der Volksbank als Herrin über des 4000-Quadratmeter-Grundstück nachgehakt. Die Antwort von Chef Peter Rottenecker: Vieles ist möglich, nichts klar. Das bietet Raum für Spekulationen.

Erst mal ganz seriös: Bäcker und Metzger, die noch selbst Hand anlegen, sind in Lahr mittlerweile Mangelware. Das Problem: Einzelhandel ist das Einzige, was Rottenecker als Zukunftsnutzung ausdrücklich ausgeschlossen hat. Diese Branche hat in der Vergangenheit leider zunehmend an Rentabilität und Attraktivität eingebüßt – und somit als Zugpferd ausgedient.

Denken wir an die Kinder: Betreuungsplätze fehlen immer, eine zusätzliche Kita stünde der Kernstadt gut zu Gesicht. Doch wie war das, warum baut die Stadt keine neue Mediathek? Ach ja, es fehlt am Geld. So wird’s wohl auch mit einer weiteren Tagesstätte eng.

Lieber Tiere, genauer gesagt: Hunde? Viele Lahrer Vierbeiner-Besitzer sind enttäuscht ob der Weigerung in Rathaus und Gemeinderat, einen Platz zu schaffen, auf dem ihre Lieblinge frei von allen (Leinen-)Zwängen herumtollen können. Der Standort wäre perfekt – das Ordnungsamt in direkter Nachbarschaft hätte direkt aus dem Fenster heraus ein Auge auf Tier und Halter.

Das gälte übrigens auch für die Feierenden auf einem Festplatz, den man hier anlegen könnte – und wo Lahr endlich den Weihnachtsmarkt zelebrieren könnte, den es sich aus Sicht vieler verdient hat.

Haben Sie weitere Ideen für das frühere Post-Gelände? Dann schicken Sie sie mir gerne per E-Mail an felix.bender@lahrer-zeitung.de. Ich reiche die Vorschläge – gerne auch ernsthafte – vertrauensvoll an Herrn Rottenecker weiter.