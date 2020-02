Herdenschutz Gewöhnt man sich an Wölfe im Südwesten?

Keine Entschädigung für Züchter aus Bad Wildbad

Was ausreichender Schutz ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Er habe alles richtig gemacht, erklärt Schafzüchter Karl-Otto Hagenlocher aus Bad Wildbad, der Ende Januar acht Schafe an GW852m verlor. Er wird aber nicht entschädigt. Die Forstliche Versuchsanstalt (FVA) monierte, dass wegen fehlerhafter Erdung an Hagenlochers Weidezaun der Wolf nicht wie vorgeschrieben mit Stromstößen abgehalten werden konnte. Die Erdung habe wegen Reifbildung auf dem Zaun nicht funktioniert, entgegnet Hagenlocher. Dafür könne er nichts.