Tieringen ragt in Meßstetten nicht nur als Tourismus-, sondern auch als Wirtschafts-Standort heraus. An einer der beiden großen Firmen haben Feuerwehren und Rotes Kreuz nun gemeinsam geübt.















Meßstetten-Tieringen - Die Feuerwehrabteilungen Tieringen, Meßstetten, Hossingen und Oberdigisheim haben an der Herbstübung ebenso teilgenommen wie die Führungsgruppe Großer Heuberg, das Rote Kreuz Tieringen und der Polizeiposten Meßstetten. Übungsobjekt war das Werk 3 der Firma Mattes und Ammann GmbH & Co. KG direkt an der Landesstraße 440 – ein Betrieb, bei dem eine Produktionsstörung durch einen Brand erhebliche wirtschaftliche Folgen weit über den Zollernalbkreis hinaus hätte. Das Familienunternehmen selbst wird in dritter Generation geführt.

Der Chef mischt sich unter die Zuschauer

Gesamtkommandant Ralf Smolle leitete den Einsatz, dem bei herrlichem Herbstwetter viele Zuschauer aus der Gesamtstadt folgten, darunter auch die Ortsvorsteher Thomas Wizemann aus Hossingen, Jürgen Löffler aus Tieringen und Achim Mayer aus Oberdigisheim sowie Firmeninhaber Christoph Larsen-Mattes. Im Vorfeld, so verriet Smolle nach der Übung, sei – wie bei einem tatsächlichen Einsatz – nichts abgesprochen gewesen. Und genau das habe sich bewährt.

Das Szenario war ein Kellerbrand, durch den das betroffene Gebäude stark verraucht wurde. Gegen das Gefühl der Orientierungslosigkeit in der Dunkelheit, gegen Panik und Angst als Opfer im Rauch, kämpften die Wehrleute mit ihren schnellen Aktionen an. Zu befürchten stand, dass sich noch mehrere Mitarbeiter im Gebäude befanden, denen Rauch und Feuer den Fluchtweg abschnitten. Sie waren eingeschlossen und galten als vermisst. Feuerwehrmänner mit Atemschutz erhielten vor Ort den Auftrag, die Mitarbeiter im Werk zu finden und zu retten.

Eine Person unterm Gabelstapler

Ein weiterer Zwischenfall: Einem Gabelstapler mussten die Wehrleute zusätzlich technische Hilfe leisten. Eine Person – in diesem Fall aus Kunststoff – war unter dem Gabelstapler eingeklemmt und musste geborgen werden. Dabei überschlugen sich manche Meldungen und Hilferufe, die Gesamtkommandant Ralf Smolle koordinieren musste.

Die Übung umfasste den gesamten Bereich der Menschenrettung, Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung. Zusätzliche Schwierigkeiten bereitete den Wehrleuten eine nicht funktionierende Brandschutztür.

Die Landespolizei war durch zwei Kräfte des Polizeipostens Meßstetten vertreten, um eine über die Fahrbahn gelegte Schlauchleitung abzusichern und alleine durch ihre Anwesenheit Verkehrsteilnehmer zum angemessenen Fahrverhalten am Übungsgelände zu bewegen.

Die Akteure arbeiten schnell und sicher

Schnelles und sicheres Handeln zeichnete alle Akteure aus – auch die Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz. Derzeit besteht die Jugendwehr Meßstetten aus 30 Aktiven, von denen zwölf im Einsatz waren und die Verletzten sowie jene Personen mimten, die mittels Drehleiter aus dem Werk zu retten waren. Sieben Ersthelfer des DRK Ortsvereins Tieringen-Hausen kümmerten sich um sie. Auch für das DRK waren drei Jugendliche erstmals im Einsatz. Die Bereitschaftsleitung hatte Stefanie Hofmann.

So waren insgesamt 72 Aktive an der Übung beteiligt, denen Christoph Larsen-Mattes bei der Abschlussbesprechung, die Gesamtkommandant Smolle und der Meßstetter Abteilungskommandant Holger Hermann leiteten, ausdrücklich dankte: So viel Einsatz im Ehrenamt – das sei alles andere als selbstverständlich. Wysotzki Mattes 22: Bild 1 – 11 1: Feuerwehrmann setzt über 2: Mutiger Jugendfeuermann begibt sich in die Arme eines Retters. 3 und 4: Gabelstapler wird angehoben und die leblose Person geborgen. 5: In der Verletztenablage 6 bis 11: Drehleiter und Wehrmänner im Löscheinsatz.