Herbstübung in Döggingen: Feuerwehr und Rotes Kreuz proben Hand in Hand

Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften funktionierte bei der Probe in Döggingen bestens. Dutzende von Zuschauern beobachteten in der Hauptstraße zwei Szenarien.

Der goldene Oktobertag erhielt für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Döggingen abrupt eine neue Wendung, als ein simulierter Brandausbruch im Erdgeschoss des Rathauses eine Alarmierung via Funk auslöste. Parallel zu der von den Löschtrupps rasch aufgebauten Brandbekämpfung drangen Atemschutzträger in das Gebäude ein, um eventuell verletzte Brandopfer zu bergen.

Eines von ihnen hatte sich bereits an einem Fenster im Obergeschoss des Dögginger Rathauses bemerkbar gemacht, da ihm der Zugang ins Freie aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude verwehrt geblieben war.

Die Rettung erfolgte über eine Leiter. Längst gerettet war zu diesem Zeitpunkt der Feuerwehrprobe ein schwer verletzter Mitarbeiter, der in einer Werkstatt des Bauhofs im Erdgeschoss des Gebäudes zugegen war, als ein Funken die dort gelagerten Materialien in Brand setzte.

Zusammenarbeit funktioniert

Bei den Herbstproben der Dögginger Feuerwehr ist es Tradition, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie die Helfer vor Ort gemeinsam mit den Feuerwehrleuten proben. Ihre Aufgabe ist es, die verletzten Personen zu versorgen und außerdem die Einsatzkräfte medizinisch abzusichern.

Bei der von Kommandant Andreas Peter moderierten Probe schauten zahlreiche Interessierte zu, die sich von der Effektivität der örtlichen Einsatzdienste während eines Notfalls überzeugten. Indes blieb das Brandszenario nicht der einzige Einsatz, den die Feuerwehr Döggingen und das DRK an diesem Nachmittag zu bewältigen hatten.

Zweites Szenario

Im zweiten Szenario waren die Fähigkeiten der Einsatzkräfte auf dem Gebiet der technischen Hilfeleistung gefordert. Das Publikum erlebte mit, wie ein Auto vor der ehemaligen Tankstelle Kromer verunfallte, auf die Seite kippte und Einsatzkräfte den eingeklemmten Fahrzeuglenker nach Absicherung der Unfallstelle aus dem Auto befreiten.

Unmittelbar nach der Rettung übernahmen die Helfer vor Ort die Erstversorgung. Wie bereits während des ersten Szenarios funktionierte die Zusammenarbeit mit dem DRK sehr gut.