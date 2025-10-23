Herbstübung in Döggingen: Feuerwehr und Rotes Kreuz proben Hand in Hand

Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften funktionierte bei der Probe in Döggingen bestens. Dutzende von Zuschauern beobachteten in der Hauptstraße zwei Szenarien.
Der goldene Oktobertag erhielt für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Döggingen abrupt eine neue Wendung, als ein simulierter Brandausbruch im Erdgeschoss des Rathauses eine Alarmierung via Funk auslöste. Parallel zu der von den Löschtrupps rasch aufgebauten Brandbekämpfung drangen Atemschutzträger in das Gebäude ein, um eventuell verletzte Brandopfer zu bergen.