Herbstritt kommt gut an: 48 Reiter lassen in Münchweier eine alte Tradition aufleben

Der Herbstritt der Pferdefreunde Münchweier erhielt seine zweite Auflage. Die Veranstaltung lockte wieder zahlreiche Teilnehmer und Besucher an.
Es ist nicht nur als Traktoren-, Moped- und Gelbrübendorf bekannt. Nein, früher wurden in Münchweier auch zahlreiche Arbeitspferde zur Landwirtschaft gehalten. Deshalb ist der heutige Stadtteil als Schauplatz für ein wiederauflebendes Pferde-Großereignis geeignet. Bis vor 20 Jahren fand die Veranstaltung sogar noch als Fuchsjagd statt – natürlich längst ohne lebenden Fuchs als Verfolgungsziel.