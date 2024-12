Herbstprüfung in Nagold: Ein Meilenstein für die berufliche Zukunft

„Mit Ihrer Ausbildung haben Sie einen, wenn nicht vielleicht sogar den wichtigsten, Meilenstein für Ihre berufliche Zukunft gelegt. Sie dürfen stolz sein auf das Erreichte“, freute sich Bernhard Samtner, Abteilungsleiter der Berufsschule bei der Zeugnisübergabe.

Mit einer fundierten Ausbildung stünden den Absolventinnen und Absolventen so gut wie alle Wege auf dem Arbeitsmarkt oder auch für unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten offen.

Lesen Sie auch

Bernhard Samtner gratulierte den Absolventinnen und Absolventen von Herzen und forderte diese dazu auf die Chance zu nutzen in den Unternehmen durch Engagement und Zuverlässigkeit positiv aufzufallen.

„Der Beginn vielfältiger neue Möglichkeiten“

Auch Anja Breitling, Schulleiterin der Kaufmännischen Schule, gratulierte den Absolventinnen und Absolventen und betonte, dass der heutige Tag nicht nur das Ende eines Schulabschnittes, sondern auch der Beginn vielfältiger neuer Möglichkeiten sei. Sie würdigte die Absolventinnen und Absolventen für ihren Mut, ihre vorzeitige Prüfung erfolgreich abzulegen, und betonte den Wert von Fleiß, Durchhaltevermögen und persönlichem Wachstum. Sie ermutigte dazu, Interessen und Leidenschaften zu verfolgen, Verantwortung zu übernehmen und sich gesellschaftlich zu engagieren, auch über den eigenen beruflichen Erfolg hinaus.

Zuletzt sprachen beide gute Wünsche für die noch anstehende Kammerprüfung aus.

Preise und Belobigungen:

Die zwei Preisträgerinnen der Kaufmännischen Schule lauten wie folgt:

Theo Bransch (Häfele SE & Co KG) und

Florian Krieg (Häfele SE & Co KG) im Ausbildungsberuf Außenhandel.

Eine Belobigung für gute schulische Leistungen erhielten:

Einzelhandel: Katharina Gensler (denn’s Biomarkt GmbH),

Großhandel: Edmond Alili (Kemmler Baustoffe), Alim Demir (Kemmler Baustoffe), Anja Mehlhorn (Kemmler Baustoffe), Tim Zähringer (Weinmann Aach AG),

Außenhandel: Mika Kennke (Häfele SE & Co KG), Kim Rentschler (Häfele SE & Co KG), Clara Spadinger (Häfele SE & Co KG), Lisa Spingler (Häfele SE & Co KG),

Industrie: Franzisca Schmidt (WAGON Automotive Nagold GmbH).