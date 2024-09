Mit seinem Herbstprogramm lädt der Freundeskreis der Stadtbibliothek alle Literatur- und Kunstliebhaber zu einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm ein.

Es werden dabei durchweg Autoren, Künstler und Akteure präsentiert, die Bad Dürrheim auf besondere Weise verbunden sind. Den Auftakt macht Reinhard Lindenhahn am Mittwoch, 2. Oktober, um 15.15 Uhr im KWA Kurstift.

Lesen Sie auch

Er liest aus seiner Romanbiografie über Franz Marc, einen der bedeutendsten Vertreter des Expressionismus. „In fünf Jahren zur Unsterblichkeit“ – so der Untertitel des Werks über den Künstler, der vor allem durch seine Tierdarstellungen berühmt wurde, die wegen ihrer geometrischen Formen und ihrer verfremdeten Farbgebung einzigartig und unverwechselbar sind.

Reinhard Lindenhahn unterrichtete 38 Jahre am Gymnasium am Hoptbühl und war Ausbilder von Lehrkräften für das Fach Deutsch am Studienseminar in Rottweil. Die Lesung wird durch eine Präsentation der bedeutendsten Gemälde Marcs begleitet.

Am Dienstag, 29. Oktober, liest Jochen Heckmann um 19.30 Uhr im Treff am Park, Hofstraße 1, aus seinem gerade erschienenen Debütroman „tanzen fallen fliegen“.

„tanzen fallen fliegen“ ist Titel des Erstlings

Jochen Heckmann ist in Bad Dürrheim aufgewachsen und gab hier seine ersten Tanzvorstellungen. Nach dem Abitur studierte er klassischen und zeitgenössischen Tanz in Erlangen und Paris. Als Tänzer, Pädagoge und Choreograph ist er weltweit tätig und wurde vielfach ausgezeichnet.

Das Schreiben ist seine zweite Leidenschaft. Der Roman erzählt auf poetische und sinnliche Weise die Geschichte eines jungen Tänzers und seiner Familie. Jochen Heckmann spielt dabei geschickt mit verschiedenen Figuren, Zeiten und Perspektiven.

Papiertheater mit Michael Fruh

Am Donnerstag, 14. November, präsentiert Michael Fruh’s Papiertheater von der Musel „Die Zauberflöte“. Das Papiertheater ist ein Miniaturtheater, bei dem Szenen mit Figuren und Kulissen aus Papier dargestellt werden. Entstanden ist es im frühen 19. Jahrhundert.

Michael Fruh betreibt Papiertheater mit viel Leidenschaft und baut dazu alle seine Kulissen selbst. Durch seine bezaubernden Figuren und detailreichen Bühnenbilder erzeugt er eine einzigartige Atmosphäre.

Aufgrund der begrenzten Zahl an Zuschauerplätzen werden im Treff am Park eine Vorstellung um 18.30 Uhr und eine um 20 Uhr angeboten. Der Freundeskreis bittet um Anmeldung per Mail unter Angabe der Uhrzeit an freundeskreis-stadtbibliothek-bd@freenet.de.

Kinderempfehlungen als Geschenkidee

Den Abschluss des Herbstprogramms bildet eine Bücherpräsentation am Donnerstag, 28. November. Tanja Bühler und Donate Lindenhahn teilen ihre Erfahrungen und stellen ihre persönlichen Buchempfehlungen für Kinder- und Jugendliche vor. Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek um 16.30 Uhr statt und richtet sich an Eltern, Großeltern und alle Interessierten, die auf der Suche nach dem passenden Buchgeschenk sind und wissen möchten, welche Bücher aktuell bei jungen Lesern gut ankommen.

Der Freundeskreis lädt außerdem jeden ersten Donnerstag im Monat zu seinen beliebten Lesungen für Kinder im Alter von etwa drei bis sechs Jahren ein. Wegen des Feiertags findet die nächste Lesung am 10. Oktober statt. Die weiteren Lesungen sind am 7. November und 5. Dezember. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Lesetreppe in der Stadtbibliothek.