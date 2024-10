Herbstnachmittag in Mahlberg: Sogar aus Kanada reiste einer an

Sogar aus Kanada reiste einer an

Herbstnachmittag in Mahlberg

1 Zahlreiche ältere Menschen folgten der Einladung zum Herbstnachmittag für Senioren in Mahlberg. Foto: Hiller

Knapp 160 Mahlberger Bürger ab 60 Jahren fanden sich zum 19. Herbstnachmittag ein, um sich verwöhnen zu lassen und ein wohlschmeckendes Mittagessen zu genießen. Bedient wurden sie dabei auch von den Mitgliedern des Gemeinderats.









Nicht nur für das leibliche Wohl, auch für den Transport der Senioren war gesorgt: Die Freiwillige Feuerwehr war vor der Veranstaltung bereit gestanden, um ihren Mannschaftstransportwagen bei Bedarf als Seniorentaxi anzubieten. Als Bürgermeister Dietmar Benz pünktlich Schlag Zwölf den früheren Altennachmittag eröffnete, war die Mahlberger Stadthalle komplett gefüllt. Am weitesten dazu angereist – sogar angeflogen – war der Franko-Kanadier Harold Rideout mit mehr als 6000 Kilometer Luftlinie: Den ehedem in Lahr stationierten Soldaten zieht es fast jährlich in seinen alten Wohnort Orschweier zurück, um von dort aus viele verbliebene alte Freunde zu besuchen – und die Gegend samt ihren zahllosen Attraktionen und Stammtischen natürlich ebenso.