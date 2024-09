Herbstmissionsfest in Bad Liebenzell: Christliche Hochschule unter Studenten immer beliebter

Herbstmissionsfest in Bad Liebenzell

1 Gut besucht war das Missionsfest in Bad Liebenzell. Es kamen 3500 Gäste. Foto: Jochen Lengler

Die Internationale Hochschule Liebenzell will ihr Angebot weiter ausbauen. Dies wurde beim Herbstfest der Liebenzeller Mission bekannt gegeben.









Beim Herbstmissionsfest in Bad Liebenzell haben 3500 Besucher das 125-jährige Bestehen der Liebenzeller Mission gefeiert. Gottes Mission bestehe weiter, denn rund drei Milliarden Menschen hätten keinen Zugang zum Evangelium, sagte Missionsleiter Dave Jarsetz: „Als Leitung blicken wir dabei sehr dankbar auf die Geschichte unserer und eurer Mission. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Aber wir haben es bis zum heutigen Tag erlebt, dass der Herr der Mission auch der Herr unserer Mission ist.“ Er freute sich, dass Tausende die Liebenzeller Mission mit ihren Gaben und Gebeten unterstützen. Die Liebenzeller Mission ist mit rund 250 Mitarbeitern in 26 Ländern eine der großen evangelischen Missionsgesellschaften in Deutschland.