1 Jerome Hummel aus Freiburg hat VWL studiert und hat sich mit zwei Maroni-Ständen selbstständig gemacht. Mit einem davon stehen er und seine Schwester gerade auf dem Herbstmarkt in Villingen. Foto: Heinig

VS-Villingen - Fünf Jahre lang half er auf dem Markt rund um den Freiburger Münsterplatz, Maronen zu verkaufen. Im Coronajahr 2021 machte sich Jerome Hummel als "Mr. Maroni" selbstständig. Noch bis Sonntag steht er mit seinem Lastenfahrrad vor dem Riettor als Teil des Herbstmarktes in der Villinger Innenstadt.

Die Zeit, als er während seines VWL-Studiums am Freiburger Münster jobbte, hat er in bester Erinnerung. Schließlich fasste er dabei den Entschluss, das zu machen, was ihm Spaß bereitet und zu seinem eigenen Chef zu werden. Allerdings sollte sein Maroni-Stand "modern und etwas ganz Besonderes" werden. Und was passt wohl besser zur Studenten- und Fahrradstadt Freiburg als ein Lastenfahrrad? Gemeinsam mit seinem Vater baute er erst ein Exemplar, inzwischen hat er schon ein zweites, und ein dritter Stand, dieser allerdings etwas winterfester, entsteht gerade.

Fahrrad kommt per Transporter zum jeweiligen Standort

Inzwischen ist Jerome Hummel schon auf etlichen Messen und Märkten mit seinem fahrbaren Maroni-Stand vorgefahren. Genau genommen ist seine Reichweite angesichts der schweren Last von Röstkessel und Warmhaltebox überschaubar. In der Regel wird sein Fahrrad per Transporter zum jeweiligen Standort gebracht. Das tut der Originalität von "Mr. Maroni" aber keinen Abbruch. Hier bekommt man die leckeren Esskastanien in zweigeteilten, hippen Papiertüten – in einem Fach stecken die Maroni, im anderen ist Platz für die Schalen. Die Maronen kommen derzeit aus Chile, bald auch wieder aus Italien, und Jerome Hummel holt sie wöchentlich bei einem Schweizer Großhändler. Dort bezahlt er mehr als andernorts, aber Qualität ist ihm wichtig. Schließlich möchte er, dass seine Kunden immer wieder zu ihm kommen.

Die Energiekrise hat indes auch ihn schon erwischt. Der Preis für die Buchenholzkohle, die er für den Röstvorgang braucht, ist zuletzt um 71 Prozent gestiegen. Schlimmer wäre es für ihn allerdings, wenn seine Rohstoffe teurer würden. Doch noch schlage sich die Inflation in der Schweiz nicht so nieder.

Traum von den großen Volksfesten

Leben kann er von seiner Geschäftsidee bisher noch nicht das ganze Jahr. In den fünf Monaten von Oktober bis Februar ernähren ihn seine zwei Maronistände, die zu führen ihm seine Schwester hilft. Im Rest des Jahres ist für den Volkswirtschaftler aber Jobben angesagt. Sein Traum: einmal bei den großen Volksfesten wie der Wiesn in München oder dem Cannstatter Wasen einen Standplatz zu ergattern. "Dort kann man gut Geld verdienen." Bewerbungen dafür hat er schon verschickt, bisher umsonst. Vorerst genießt er es daher, zum ersten Mal auch in Villingen-Schwenningen zu sein. Der Donnerstag, der erste Markttag und ein Werktag, sei zufriedenstellend gelaufen, sagt Hummel. Jetzt setzt er auf das Wochenende.