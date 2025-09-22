Herbstmarkt in Schopfheim: Ein Fest für die ganze Familie

Auf einen bunten Herbstmarkt mit Info- und Aktionsständen, Unterhaltung und am einem verkaufsoffenem Sonntag am 28. September von 12 bis 17 Uhr kann sich der Gast freuen.
„Schopfheim aktiv“ und der Gewerbeverein sind bei den Vorbereitungen im Endspurt. Vorstand Stefan Klever, Manfred Schnell, Thea Adelbrecht und die Wirtschaftsförderin der Stadt Schopfheim, Margot Fritz, blicken auf eine intensive Planung zurück. Manfred Schnell schmunzelte beim Pressegespräch und sagte: „Jetzt fehlt eigentlich nur noch das gute Festwetter.“