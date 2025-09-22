Herbstmarkt in Schopfheim: Ein Fest für die ganze Familie

Auf einen bunten Herbstmarkt mit Info- und Aktionsständen, Unterhaltung und am einem verkaufsoffenem Sonntag am 28. September von 12 bis 17 Uhr kann sich der Gast freuen.

„Schopfheim aktiv“ und der Gewerbeverein sind bei den Vorbereitungen im Endspurt. Vorstand Stefan Klever, Manfred Schnell, Thea Adelbrecht und die Wirtschaftsförderin der Stadt Schopfheim, Margot Fritz, blicken auf eine intensive Planung zurück. Manfred Schnell schmunzelte beim Pressegespräch und sagte: „Jetzt fehlt eigentlich nur noch das gute Festwetter.“

„Markt im Markt“ mit vielen Aktionen Viele Aktionen und Infostände wurden aufgrund ihrer Beliebtheit beim Publikum beibehalten, allerdings gibt es dieses Jahr eine Neuerung: Als „Markt im Markt“ werden sieben Verpflegungsstände in der Wallstraße neu aufgenommen. Daniela Ruta aus Rheinfelden als Organisatorin dieser Stände ist selbst Mutter von Kindern, die unter Zöliakie leiden. Dies bedeutet, dass die Familie kaum mehr Feste oder Märkte aufsuchen kann, weil die dort angebotenen Speisen für die Kinder ungenießbar sind. Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, die durch das Kleber-Eiweiß Gluten ausgelöst wird. Bei Menschen mit Zöliakie führt der Verkehr von glutenhaltigen Getreidesorten, auch wenn der Anteil noch so minimal ist, zu Darmentzündungen. Ruta sagte: „Wir Betroffenen sehen, dass immer mehr Menschen von diesem Problem betroffen sind.“ Daher nahm sie kurzentschlossen Kontakt mit dem Gewerbeverein auf und vermittelte ihre Idee, Verköstigungen auch für betroffene Gäste anzubieten. Tatsächlich präsentieren sich nun unter anderem die Blog-Köche der Zölipedia (Keksdekor für Kinder) und die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft (Infos, Waffeln, Gewinnspiel). Das Restaurant „Sonne“ bietet Crêpes, das schwäbische Unternehmen „S’hat no“ aus Remchingen, verkauft Hausmannskost.

Zahlreiche Aktionen und Infostände

Insgesamt präsentierten sich rund 90 Teilnehmer am Herbstmarkt. Die „Festmeile“ zieht sich von der Hauptstraße über Adolf-Müller-Straße und Viehmarkt bis zur Scheffel- und Hebelstraße. Am verkaufsoffenen Sonntag sind rund 30 Geschäfte geöffnet, weitere 30 Teilnehmer werden am Kunst- und Flohmarkt in der Hebelstraße erwartet. Die übrigen Beschicker sind mit der Verköstigung der Gäste beschäftigt. Es wartet ein breites Speisen- und Getränkeangebot, von der Currywurst bis zu asiatischen Spezialitäten, vom Mineralwasser bis zum Cocktail. Neu dabei ist ein Verpflegungsstand mit eritreischen Speisen in der Hauptstraße, darunter Linsengerichte. Hier unterstützt auch Gastwirt „Tessy“. Im Pflughof bietet Mike Kiefer vom „Löwen“ aus Zell im Wiesental Speisen an, das Brauhaus „Krone“ wird sein traditionelles „Herbstbier“ anbieten.

Musikalische Unterhaltung mit vielen Bands

Vier Bands stehen für die musikalische Umrahmung bereit. Die Band „Zitlos“ präsentiert sich auf der Bühne des Marktplatzes, „Sax & Key“ musiziert auf der Bühne an der Kreuzung der Feldbergstraße, die Latinoband „Soncomoson“ mit Ricardo Mera steht in der Scheffelstraße bereit. Erstmals präsentiert sich beim Herbstfest die Band „Ballroom Stompers“ am Pflughof. Auf Tanzaufführungen durch „Move Dancebase“ um 13 Uhr und um 15 Uhr im Pflughof sowie um 14 Uhr in der Scheffelstraße können sich die Besucher freuen.

Kunst- und Handwerkermarkt

Neben Aktivitäten und Informationen der Blaulichtorganisationen DRK, THW und Feuerwehr auf dem Marktplatz bietet sich in der Hebelstraße ein Kunst- und Handwerkermarkt, der von „Antik-Art“-Betreiberin Maria Bockstaller organisiert wird. Daneben gibt es mehrere Hüpfburgen, Kinderschminken und ein Kinderkarussell.

Es gibt derzeit noch freie Plätze beim Kunst- und Handwerkermarkt. Anmeldungen per E-Mail an marketing@fokus-schopfheim.de.

Anmeldung

