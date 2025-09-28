Herbstmarkt in Schopfheim: Die Besucher strömen zum Herbst-Event

Weil das Wetter mitgespielt hat, war der Herbstmarkt in der Schopfheimer Innenstadt sehr gut besucht. So lebendig wie am Sonntag ist es selten in der Innenstadt.
Tausende Bürger haben am Sonntag dank des schönen und trockenen Wetters den Herbstmarkt in der Innenstadt besucht. Zahlreiche Handwerker und Industriebetriebe präsentierten ihr Leistungsspektrum. Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz zeigten auf dem Marktplatz, welches Werkzeug sie in ihren Einsatzwagen mitführen. Zahlreiche Verpflegungsstände sorgten für das leibliche Wohl. Die Firma Natna stellte ihr eritreisches Linsengericht Tumtumo vor.