Herbstmarkt in Bad Bellingen: Stände locken mit kurzen Röcken, Honig und Buchstaben

Der Anteil an selbsthergestellter Ware beim Bad Bellinger Herbstmarkt war enorm.
Fast schien es, als ob die Saxophonistin und der Keyboarder vom Duo Schwarz mit einem schwungvollen Jazzklassiker die Sonntagssonne hervorgelockt hatten. Wer sich am frühen Nachmittag einfand, stieß auf gemütliches Bummelwetter. Dicht bevölkert war die komplette Rheinstraße. Überall wurden Auslagen inspiziert, wechselten Produkte den Besitzer, wurde mit Bekannten geplaudert, ließen Besucher sich die kulinarischen Angebote schmecken.