Herbstmarkt in Bad Bellingen: Genuss, Handwerk und Musik beim Herbstmarkt
Es ist wieder Herbstmarkt in Bad Bellingen. Foto: Archiv/Claudia Bötsch

Rund 40 Marktstände erwarten die Besucher auf der Rheinstraße in Bad Bellingen mit einem abwechslungsreichen Angebot.

Traditionell findet am ersten Sonntag im Oktober der Herbstmarkt auf der Bad Bellinger Rheinstraße statt. Am Sonntag, 5. Oktober, erwarten von 11 bis 18 Uhr rund 40 Marktstände auf die Besucher. Das abwechslungsreich Angebot reicht von Holz- und Lederwaren über Süßigkeiten, Obst, Gemüse, Honig und Kräuter bis hin zu liebevoll gestalteten Dekorationsartikeln, Handgemachtem und Gehäkeltem.

 

Auch für Bewirtung ist gesorgt mit Flammkuchen, Raclette, venezolanischen Arepas sowie Wein- und Bierbrunnen.

Für die kleinen Gäste steht ein Karussell bereit, während von 14 bis 17 Uhr die Band „Duo Schwarz“ für musikalische Unterhaltung sorgen wird.

Ein besonderes Glanzlicht bietet bereits der Vormittag: Um 10.30 Uhr beginnt im Kurhaus das Kurkonzert mit der Bigband „The Hatpats“ – ein hervorragender Auftakt für den Sonntag, bevor es weiter zum Herbstmarkt geht, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.

 