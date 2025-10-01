Herbstmarkt in Bad Bellingen: Genuss, Handwerk und Musik beim Herbstmarkt

1 Es ist wieder Herbstmarkt in Bad Bellingen. Foto: Archiv/Claudia Bötsch Rund 40 Marktstände erwarten die Besucher auf der Rheinstraße in Bad Bellingen mit einem abwechslungsreichen Angebot.







Traditionell findet am ersten Sonntag im Oktober der Herbstmarkt auf der Bad Bellinger Rheinstraße statt. Am Sonntag, 5. Oktober, erwarten von 11 bis 18 Uhr rund 40 Marktstände auf die Besucher. Das abwechslungsreich Angebot reicht von Holz- und Lederwaren über Süßigkeiten, Obst, Gemüse, Honig und Kräuter bis hin zu liebevoll gestalteten Dekorationsartikeln, Handgemachtem und Gehäkeltem.