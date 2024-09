Herbstmarkt Bad Herrenalb: Regionale und saisonale Köstlichkeiten

1 Der Herbstmarkt in Bad Herrenalb lockt mit vielen Angeboten. Foto: Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

Am Wochenende bieten viele Stände beim Herbstmarkt in Bad Herrenalb regionale und saisonale Köstlichkeiten.









Am Sonntag, 29. September, ist wieder Herbstmarkt-Zeit in Bad Herrenalb. Zahlreiche Stände bieten von 11 bis 18 Uhr vor dem Kurhaus, auf dem Rathausplatz und entlang der Klosterstraße saisonale Köstlichkeiten und Leckereien aus der Region an, wie Käse und Wurst, selbst gemachte Marmeladen, Schwarzwälder Edelbrände, Obst und Gemüse der Saison, Heil- und Wildkräuter, kulinarische Kleinigkeiten auf die Hand und vieles mehr. Herbstliche Deko-Artikel, handgemachter Schmuck und Textilien runden das Angebot ab.