Herbstlehrgang in Hochdorf: Koryphäen bringen Karateka ins Schwitzen

Mehr als 80 Karateka nahmen am Herbstlehrgang der Nagolder VfL-Karate-Abteilung teil.
Hochdorf war für einen Tag im November das Karate-Zentrum der Region Südwest im Deutschen JKA-Karate-Bund (DJKB). Markus Rues, Inhaber des sechsten Dans, Präsident des DJKB und Bundesjugendtrainer, sowie Anika Lapp (fünfter Dan), Trainerin des Südwestdeutschen Kaders, waren zu Gast in der Daxburghalle im Nagolder Ortsteil Hochdorf. Beide sind erfahrene Vertreter des Karate mit jeweils mehreren Titeln bei Europa- und Weltmeisterschaften.