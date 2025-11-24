Herbstlehrgang in Hochdorf: Koryphäen bringen Karateka ins Schwitzen

Hochdorf war für einen Tag im November das Karate-Zentrum der Region Südwest im Deutschen JKA-Karate-Bund (DJKB). Markus Rues, Inhaber des sechsten Dans, Präsident des DJKB und Bundesjugendtrainer, sowie Anika Lapp (fünfter Dan), Trainerin des Südwestdeutschen Kaders, waren zu Gast in der Daxburghalle im Nagolder Ortsteil Hochdorf. Beide sind erfahrene Vertreter des Karate mit jeweils mehreren Titeln bei Europa- und Weltmeisterschaften.

Das Shotokan-Karate-Dojo Nagold (SKD Nagold), die Karate-Abteilung des VfL Nagold, hatte zur 19. Auflage ihres traditionellen Herbstlehrgangs eingeladen, einem Treffen für Karateka aus der gesamten Region, der – unterbrochen durch die Corona-Jahre – seit mehr als 20 Jahren veranstaltet wird.

Mehr als 80 Karateka reisten bereits in den frühen Morgenstunden an, um an diesem Ereignis teilnehmen zu können. Neben vielen langjährigen Bekannten mit hohen Dan-Graden durfte der neu ernannte Abteilungs- und Dojo-Leiter, Chris Scherschel, auch viele Jugendliche – vom Anfänger mit weißem Gurt bis zum erfahrenen Sempai mit braunem Obi – begrüßen, die erschienen waren, um im Geist des Gründers des Shotokan, Gichin Funakoshi, zu trainieren.

Teilnehmer kommen ins Schwitzen

Viel Schweiß wurde vergossen, die Trainer forderten den Teilnehmern des Herbstlehrgangs einiges ab. Markus Rues ließ mehrere Sequenzen von Techniken zum Kumite (Zweikampf) wiederholen, die einfach erscheinen, aber effektiv waren. Anika Lapp unterrichtete Elemente der Selbstverteidigung und erklärte Details zu einigen Katas, die für viele relevant sind.

Alle gaben ihr Bestes und übten die vorgegebenen Techniken teils im Einzel-, teils auch im Partnertraining. Am Ende der letzten Einheit machte sich gute Stimmung breit, die den Erfolg der Veranstaltung abrundete.

Nach dem Lehrgang standen Prüfungen auf dem Programm. Einige der Teilnehmer stellten sich dem kritischen Auge von Markus Rues und ließen sich für jeweils die nächste Stufe prüfen. Da sich alle Prüflinge in den vergangenen Wochen und Monaten auf diesen Tag vorbereitet hatten, gab es zwar kritische Worte vom Bundesjugendtrainer, die allerdings auch dazu dienen sollten, sie zu motivieren, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern und das Training im heimischen Dojo nicht zu vernachlässigen.

Erfolgreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen des SKD Nagold

Vom SKD Nagold nahmen erfolgreich an den Prüfungen teil::

8. Kyu (Gelbgurt): Claire Hölig, Eike Huschbeck; 7. Kyu (Orange): Lilla Horvath, Julianna Horvath, Szilvia Horvath, Constantin Hedderich, Elias Mutz, Vincent Mutz, Andrea Mutz, Armin Mutz; 6. Kyu (Grün): Malin Oesterle, Emily Kern; 5. Kyu (Blau/erste Stufe): Noah Leukam, 4. Kyu (Blau, zweite Stufe): Lea Leukam, Marcel Neumann; 3. Kyu (Braun, erste Stufe): Dennis Österle, Taylor Hofmann.