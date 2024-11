Herbstkonzert in Hüfingen: Stadtmusik trifft mit Babylon Hüfingen ins Schwarze

Herbstkonzert in Hüfingen

1 Überzeugten bei „Baylon Hüfingen“ auf voller Linie auch als Gesangduo: Der Hüfinger Stadtmusiker Martin Rosenstiel als Max Raabe und Sängerin Stefanie Flaig. Foto: Roland Sigwart

Mit der Herbst-Live-Show „Babylon Hüfingen“ sorgte die Stadtmusik für eine restlos ausverkaufte Halle. Das Herbstkonzert-Konzept geht in Hüfingen voll auf. So lief der glamouröse Abend in der Stadthalle.









Einen absoluten Volltreffer landete die Hüfinger Stadtmusik mit ihrer Herbst-Live-Show „Babylon Hüfingen“ am Samstagabend in der Stadthalle. Die knapp 450 Gäste in der restlos ausverkauften Halle zeigten sich total begeistert über das glamouröse, rund dreistündige Programm – die Standing Ovations zum Schluss der Show wollten schier nicht enden.