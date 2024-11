Herbstkonzert in Hartheim: Neue Uniformen sind echte Hingucker

1 Mit neuen Uniformen präsentierten sich die Musiker des Musikvereins Hartheim bei ihrem Herbstkonzert. Foto: Dieter Dürrschnabel/Picasa

Das Herbstkonzert des Musikvereins Hartheim hat den Besuchern einen fulminanten Abend beschert. Die Musiker präsentierten sich dabei in ihren neuen Uniformen. Am Ende des Abends folgten zudem noch drei Ehrungen verdienter Mitglieder.









Zu Beginn des Herbstkonzertes spielte die Jugendkapelle Hartheim-Unterdigisheim unter der Leitung von Anja Benne. Sie hatte für ihre Schützlinge drei Stücke ausgesucht, die Nora Wäschle ansagte: „ Boulevard of Broken Dreams“, „Arabian Dances“ und „The Best of Glee“. Anja Benne hatte ihre JuKa bestens auf diesen Auftritt vorbereitet, was die zahlreichen Besucher – die Halle war voll – mit Applaus und Zugabe-Rufe belohnten.