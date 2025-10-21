Herbstkonzert in Blumberg: Stadtkapelle präsentiert Musik in all ihren Facetten

Die Stadtkapelle Blumberg präsentierte bei ihrem Herbstkonzert ein vielseitiges Programm. Die Solisten begeisterten mit ihrem Spiel und Gesang.
Die Stadtkapelle Blumberg zog bei ihrem Herbstkonzert in der voll besetzten Stadthalle wieder einmal alle Register ihres Könnens. So erlebten die zahlreichen Besucher, darunter auch Bürgermeister Markus Keller, ein erstklassiges Konzert des Orchesters, das die facettenreiche Musik unterschiedlichster Stilrichtungen auf höchstem Niveau direkt in die Herzen der Zuhörer spielte.