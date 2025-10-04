Herbstfest von Pro Lörrach: Vom Kürbismarkt bis zum Showbagger

Eine Baustelle muss kein Manko sein. Unter dieser Prämisse haben die Organisatoren des Lörracher Herbstfestes diese gleich zum Aktionsmotto erhoben.

Ein Showbagger der Firma Vogel-Walliser auf dem Senser Platz lädt Groß und Klein unter Anleitung zum Selbstversuch ein. Darüber hinaus kann die Führerkabine eines E-Sattelschleppers erkundet werden. Das Herbstfest mit Kürbismarkt des Gewerbevereins „Pro Lörrach“ am kommenden Wochenende, 11. und 12. Oktober, wird mit diesen Attraktionen noch ein bisschen bunter.

Ansonsten bleibt alles wie gehabt – angefangen beim gewohnten Termin am Wochenende nach Erntedank bis hin zur Prämierung der Kürbis-Schnitzereien durch Oberbürgermeister Jörg Lutz zum krönenden Abschluss am Sonntagabend. Zahlreiche Einzelhändler, Dienstleister und Aussteller werden sich auch in diesem Jahr in einem herbstlichen Ambiente präsentieren und die Gäste aus der ganzen Region zum Einkaufen, Verweilen und Genießen einladen.

Verkaufsoffener Sonntag soll Familien anziehen

Mit der bewährten Automeile wird auch die Grabenstraße zum besonderen Anziehungspunkt, erneut ergänzt durch einige Camper auf dem Senser Platz und in Teilen der Tumringer Straße. Für die Besucher ergibt sich die Möglichkeit eines kurzweiligen Rundlaufs durch die belebte Innenstadt. Dafür sorgt am Samstag zusätzlich der regulär stattfindende Wochenmarkt. Der zweite Festtag lockt durch den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr vor allem Familien in die Stadt.

„Das Herbstfest ist eine gute Gelegenheit, uns gemeinsam zu präsentieren“, sagt Marion-Ziegler Jung, Vorsitzende von Pro Lörrach. „Dabei wollen wir die Jahreszeit erlebbar machen.“ Es gehe auch um Emotionen. Der Kürbismarkt sei sozusagen der Auftakt in den Herbst, ergänzt Paola Maida, neue Marktmeisterin vom städtischen Fachbereich für Kultur und Tourismus.

Viele der kulinarischen Angebote drehen sich saisonbedingt um den Kürbis. Neben den altbekannten Anbietern ist in diesem Jahr erstmals die „Scheiblerei“ aus Schopfheim beim Herbstfest mit dabei. Angebote wird es nicht nur in den Geschäften geben, sondern auch an den mobilen Ständen davor.

Auch Geschäfte abseits der Innenstadt zeigen sich

Das Orga-Team spricht von einer besonderen Lörracher Mischung aus großen Kaufhäusern und mittleren bis kleinen spezialisierten Fachgeschäften. Einkaufsbummel und Restaurantbesuch lassen sich dabei gut verbinden.

Längst hat sich der Gewerbeverein mit derzeit gut 125 Mitgliedern für alle Branchen geöffnet. Beim Herbstfest sollen auch jene Mitglieder die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren, die nicht in der Innenstadt ansässig sind. Das trifft beispielsweise auf die Autohändler zu, die sich entlang der Grabenstraße präsentieren werden. „Wir konnten gar nicht alle Interessenten aufnehmen“, beschreibt Philipp Kurze, Centerleiter Mercedes, das große Interesse der Aussteller an der Autoschau.

Aber auch die vielen Handwerker im Gewerbeverein sollen sich beim Fest präsentieren können. Dabei gehe es gar nicht so sehr um den Verkauf, sondern ums Image, sagt die Vorsitzende. „Wir wollen zeigen, wer wir sind und was wir können – und nicht zuletzt ein Mehrerlebnis bieten.“

Wettbewerb im Kürbisschnitzen

Ein Höhepunkt ist der Kürbisschnitz-Wettbewerb für Groß und Klein auf dem Alten Marktplatz. Für die drei Erstplatzierten in den vier Alterskategorien vergibt „Pro Lörrach“ preislich gestaffelte Einkaufsgutscheine im Wert von 50, 20 und zehn Euro. Weitere Preise werden von der Sparkasse und Naturenergie gesponsert.

Die fertigen Schnitzereien müssen bis Sonntag, 16 Uhr, auf dem Marktplatz abgegeben werden. Eine Jury wählt die Sieger aus. Geschnitzt werden kann am Samstag und Sonntag direkt vor Ort, aber auch zuhause. Die Prämierung der Gemüse-Kunstwerke findet gegen 17 Uhr statt. „Es ist wirklich erstaunlich, was dabei jedes Jahr auf Neue entsteht“, wirbt Ziegler-Jung für einen Besuch dieses speziellen Wettbewerbs. Denn insbesondere die Kürbisse sorgen für ein herbstliches Ambiente in der Innenstadt.

Festzeiten: Samstag, 11. Oktober, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 12. Oktober, 13 bis 18 Uhr.