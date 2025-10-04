Herbstfest von Pro Lörrach: Vom Kürbismarkt bis zum Showbagger

Eine Baustelle muss kein Manko sein. Unter dieser Prämisse haben die Organisatoren des Lörracher Herbstfestes diese gleich zum Aktionsmotto erhoben.
Ein Showbagger der Firma Vogel-Walliser auf dem Senser Platz lädt Groß und Klein unter Anleitung zum Selbstversuch ein. Darüber hinaus kann die Führerkabine eines E-Sattelschleppers erkundet werden. Das Herbstfest mit Kürbismarkt des Gewerbevereins „Pro Lörrach“ am kommenden Wochenende, 11. und 12. Oktober, wird mit diesen Attraktionen noch ein bisschen bunter.