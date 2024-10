Herbstfest in Triberg

1 Sie sorgen beim Herbstfest für Unterhaltung (von links): Gerdi Kienzler, Sven Ketterer, Joe Müller, Andy Reffler, Armin Kammerer, Martin Mayer, Nikolaus Arnold, Pflegedienstleiterin Angelika Landerer, Helmut Winterhalter, Andy Hehl und Frank Fenski. Foto: Pflegeheim St. Antonius

Der Freundeskreis Triberg-Fréjus präsentierte im Altenpflegeheim St. Antonius ein buntes Programm. Auch Spiele trugen zur Unterhaltung bei.









Eine Veranstaltung mit viel Herz war das Herbstfest im Altenpflegeheim St. Antonius in Triberg. 68 der rund 75 Heimbewohner waren an diesem Nachmittag in den Altentreff der Einrichtung gekommen, um gemeinsam einige schöne Stunden zu erleben.