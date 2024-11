Der Musikverein „Die Musketiere“ Oberschwandorf lud wieder zu seinem Herbstfest ein. Zahlreiche Besucher kamen in die Halle.

Schon kurz nach der Eröffnung strömten zahlreiche Besucher in die festlich geschmückte Halle und wurden mit einem abwechslungsreichen Programm und fröhlicher Stimmung empfangen.

Der Musikverein hatte das Fest abwechslungsreich ausgelegt, so dass es sowohl musikalische Highlights als auch gesellige Momente bot. Der Festauftakt am Samstagabend begann mit einem Auftritt des Musikvereins Lyra Iselshausen. Mit traditioneller Blasmusik, aber auch moderneren Arrangements sorgte die Kapelle für beste Unterhaltung und stimmte das Publikum auf den Abend ein. Dabei stellte der musikalische Leiter und stellvertretende Kreismusikdirektor Dominik Schmitt eine junge Musikerin vor die Kapelle. Damit sollte ein großes Anliegen des Blasmusik Kreisverbandes Calw – mehr Musiker für das Dirigentendasein zu interessieren – direkt in die Tat umgesetzt werden. Unter großem Applaus wurde das neue Talent dann wieder von der Bühne begleitet. Erst nach mehreren Zugaben durften dann auch die Musiker ihren beeindruckenden Auftritt beenden.

Herzhafte Schlachtplatte

Im Anschluss betrat die Formation „Korntalblech“ das Parkett. Mit ihrem abwechslungsreichem Repertoire aus melodiösen Klängen, mitreißenden Melodien und feinen Soli sorgte die kleine, feine Kapelle für einen ausgelassenen Abend. Auch dabei war von traditioneller Blasmusik bis zu aktuellen Songs alles vertreten, was ein Musikerherz begehrt. Für die Gäste gab es zudem neben herzhafter Schlachtplatte oder Schnitzel auch erfrischende Getränke, während die Musik für die nötige Stimmung sorgte.

Die Besucher ließen sich unterhalten und genossen die gesellige Stimmung in den Abendstunden, die durch die „Musketier Bar“ noch zusätzlich bereichert wurde.

Am Sonntag startete das Fest mit einem festlichen Gottesdienst, der eine besinnliche Atmosphäre auf den Sonntag brachte. Direkt im Anschluss begeisterte die Jugendgruppe des Musikvereins, die „Flötis“, mit einem extra einstudierten Programm. Besonders bei den jungen Besuchern sorgte auch die Möglichkeit, wieder verschiedene Instrumente auszuprobieren und zusammen mit dem Jugendleiterteam zu spielen, für großen Spaß.

Frühschoppen „D’Hofkapell“

Der musikalische Höhepunkt des Sonntags war der Frühschoppen mit der bekannten Formation „D’Hofkapell“, die die Gäste in Oberschwandorf schon seit Jahren über die Mittagszeit mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm unterhielt. Sämtliche Gassenhauer der Blasmusik waren zu hören und wurden vom Publikum teilweise frenetisch mit geklatscht.

Insgesamt verbuchte der Musikverein das Herbstfest erneut als einen großen Erfolg und bot den Gästen eine gelungene Gelegenheit, den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Feierlichkeiten und versprachen, auch im nächsten Jahr wieder ein ähnliches Fest zu organisieren. Ein großes Dankeschön sprach der Verein an die vielen Ehrenamtlichen Helfer aus.