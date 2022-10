4 In der Oberstadt tummeln sich die Besucher. Foto: Wagner

Allerhand großartige Ideen hatten der HGV Oberndorf und die Einzelhändler für ihren verkaufsoffenen Sonntag verwirklicht, um den zahlreichen Besuchern einen unbeschwerten und überaus unterhaltsamen Nachmittag im Städtle zu bescheren. Dies gelang den Organisatoren auch ohne Wenn und Aber.















Oberndorf - Die Geschäfte hatten sich herbstlich bunt herausgeputzt, luden zum Bummeln und Stöbern ein und strahlten mit der Sonne, den Veranstaltern, den Besuchern und den Oldtimern in der Kirchtor- und Hauptstraße um die Wette.

Alt und Jung hatten ihre Freude, und jeder fand etwas für seinen Geschmack. Denn nicht nur in den Geschäften war der Andrang groß, auch auf den Straßen und Plätzen in der Oberstadt und auf dem Talplatz war viel geboten. Für die Kinder standen Hüpfburgen zur Verfügung. Aber auch der Make-up-Stand und der Luftballonkünstler zog die kleinen Besucher, ebenso wie die lange Spielstraße vom Obertorplatz bis hin zur "Linde 13" magisch an.

Ins offene Wohnzimmer schauen viele rein

Das offene Wohnzimmer im Generationenhaus war das Ziel vieler Besucher, konnte man doch hier die Jugendräume und das am Freitag offiziell seiner Bestimmung übergebene "Öffentliche Wohnzimmer" in Augenschein nehmen. Auch die Jugendmusikschule hatte ihre Pforten geöffnet und so mancher Neuling versuchte sich an seinem Lieblingsinstrument.

Aber nicht nur hier kamen die Musikfreunde auf ihre Kosten. In der Talstadt unterhielt die Polka-Seven die Gäste des Oberndorfer Herbstfestes musikalisch, und auf dem Schuhmarkt sorgten Jörg Rinker und Nadine Zündel alias "Tomatenhaus" für gute Laune.

Was nicht fehlen durfte waren Speisen und Getränke in unzähligen herzhaften und süßen Variationen. Hier sorgten zahlreiche Stände und Buden sowie die örtliche Gastronomie sowohl in der Oberstadt als auch im Tal für das leibliche Wohl der Besucher eines gelungenen Herbstfestes.